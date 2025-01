Veja por que calibrar pneus com nitrogênio é uma boa opção

Com o aumento do tráfego nas estradas durante o período de férias escolares, a segurança veicular ganha atenção redobrada. Entre as revisões recomendadas, a calibração correta dos pneus é fundamental, incluindo o estepe. Algumas dicas já são bem conhecidas, como calibrar os pneus com eles frios. Já a utilização de nitrogênio ao invés de ar comprimido vem se consolidando como uma alternativa ainda mais segura e econômica para os motoristas.

Vantagens do nitrogênio

O nitrogênio, um gás inerte, reduz a perda de pressão nos pneus e garante menor desgaste, sendo ideal para enfrentar longos percursos ou períodos intensos de uso.

De acordo com Omar Abreu, vendedor técnico da Air Products, empresa de gases industriais e medicinais, as moléculas de nitrogênio são menos permeáveis do que os outros gases contidos no ar comprimido, como oxigênio e vapor de água, e demoram mais para escapar pela borracha do pneu, que é naturalmente permeável. “Isso prolonga o intervalo entre calibragens, podendo chegar a até 45 dias para veículos de transporte pesado e até 60 dias para veículos leves, contra 7 a 15 dias com ar comprimido”, explica.

Essa característica também contribui para a segurança, pois evita alterações significativas de pressão e temperatura durante seu uso, por manter a estrutura interna e a aderência do pneu em condições ideais.

Economia e mais segurança

Nos veículos de transporte, os benefícios econômicos são expressivos. “O nitrogênio representa um ganho médio de 5 a 10% na vida útil do pneu e uma economia de até quatro pneus por mês para frotistas”, afirma Abreu.

Além disso, o nitrogênio protege a estrutura interna do pneu, o que previne danos causados por contaminantes presentes no ar comprimido, como óleo, água e oxigênio. A ausência de contaminantes evita a corrosão dos fios de aço e preserva a integridade do pneu por mais tempo.

Segundo Abreu, a principal vantagem para veículos leves é referente à segurança. “Uma pressão equilibrada nos pneus é essencial para a estabilidade do veículo, principalmente em frenagens de emergência. Com nitrogênio, reduzimos o risco de puxadas laterais devido à diferença de pressão, promovendo um desempenho mais confiável e seguro”, acrescenta.

Para garantir a calibração com nitrogênio, basta verificar se a concessionária de sua confiança possui membranas de geração de nitrogênio PRISM da Air Products, que é um equipamento de produção local para o abastecimento de pneus. Eles também podem ser instalados em oficinas, concessionárias e postos de combustíveis. (Foto: Freepik/Divulgação).