Veja dicas para fazer uma troca rápida e segura

Item de extrema segurança para os veículos, os pneus precisam estar calibrados e balanceados para oferecer as melhores condições de uso. No entanto, em certos momentos, os pneus podem perder o ar e é preciso fazer uma troca rápida para seguir em deslocamento e depois procurar serviço especializado em lojas de confiança.

Os pneus são componentes fundamentais para a segurança de qualquer veículo, garantindo estabilidade e controle durante a condução. Para assegurar o melhor desempenho, é crucial que estejam sempre calibrados e balanceados. No entanto, imprevistos podem ocorrer, levando à perda de ar dos pneus. Quando isso acontece, é essencial realizar uma troca rápida e segura para continuar sua viagem sem contratempos.

Trocar um pneu pode parecer uma tarefa desafiadora à primeira vista, mas com as ferramentas certas e algumas medidas de segurança simples, qualquer pessoa pode realizá-la com confiança, é completamente viável. Com um pouco de prática e atenção aos detalhes, você estará pronto para lidar com imprevistos na estrada, garantindo que sua viagem continue de forma segura e tranquila.

Ferramentas necessárias

Antes de começar, é fundamental conhecer a operação em detalhes. Leia atentamente o manual do proprietário antes de executar a operação, ter à mão as ferramentas adequadas e, o mais importante: somente realize a troca de pneus se sentir seguro e ciente das etapas e dos riscos envolvidos.

Em algumas situações, no lugar do estepe, o veículo traz um kit de reparo rápido de pneu (IMS), que consiste em spray com selante e neste caso, estas orientações não se aplicam:

Estepe: o pneu reserva que será utilizado para a substituição. Verifique antes de iniciar o processo se o pneu reserva encontra-se em boas condições de uso, sem ressecamento, rachaduras ou cortes. Certifique-se de que está devidamente calibrado; um estepe murcho não será útil, por isto é muito importante calibrar o estepe com frequência e não apenas os pneus em uso;

Macaco hidráulico: essencial para erguer o veículo com segurança;

Chave de roda: Utilizada para afrouxar e apertar os parafusos da roda.

Triangulo de emergência/sinalização: ao posicionar o triângulo a uma distância segura do carro, você alerta os outros motoristas para reduzirem a velocidade e tomarem cuidado, evitando acidentes.

Com as ferramentas em mãos, confira abaixo o passo a passo para a substituição do pneu:

Priorize a Segurança: Assim que perceber a necessidade de parar, ligue os pisca-alertas para sinalizar aos outros motoristas. Isso é vital para garantir sua segurança e a dos demais na estrada; Prepare o veículo: Certifique-se de que o carro está em uma superfície plana e firme. Puxe o freio de mão e, se for um carro manual, engate a primeira marcha. Se for automático, manter a alavanca na posição P; Sinalização com Triângulo: Posicione o triângulo de emergência a cerca de 30 metros do veículo, ou aproximadamente 30 passos largos. Essa distância oferece aos motoristas que se aproximam tempo suficiente para ver o sinal e reagir adequadamente; Afrouxe os parafusos: Antes de levantar o carro, use a chave de roda para afrouxar os parafusos da roda que será substituída. Faça isso girando no sentido anti-horário. Não remova completamente os parafusos ainda; Levante o Veículo com segurança: Posicione o macaco hidráulico no ponto de apoio indicado no chassi do carro, geralmente próximo à roda. Eleve o veículo até que o pneu esteja completamente suspenso, garantindo que o processo seja feito de forma estável; Retire os Parafusos e o Pneu Murcho: Com o carro elevado, termine de remover os parafusos e retire o pneu murcho com cuidado; Instale o estepe: Coloque o estepe, alinhando os furos da roda com os do cubo. Rosqueie os parafusos manualmente para garantir que estão bem encaixados; Aperte os parafusos em Ordem Cruzada: Use a chave de roda para apertar os parafusos em ordem cruzada, garantindo uma fixação segura e evitando empenamento e/ou quebra dos parafusos; Baixe o Veículo com cuidado: Com o estepe bem fixado, abaixe o carro lentamente até que o pneu toque o chão. Remova o macaco; Realize Aperto Final: Com o carro no chão, faça um aperto final nos parafusos para garantir que estão bem firmes; Guarde as Ferramentas: Recolha todas as ferramentas e o pneu murcho. Não esqueça de remover o triângulo de sinalização.

“Trocar o pneu é uma solução prática para situações emergenciais, mas requer atenção e o uso correto das ferramentas. O mais importante é garantir que o processo seja feito com segurança, seguindo os passos recomendados para proteger tanto o veículo quanto seus ocupantes de qualquer risco”, explica Hugo Issao Terazaki, Gerente de Serviços Técnicos da Dunlop Pneus.

Com esses passos, você estará preparado para lidar com imprevistos na estrada de forma segura. Após a troca, é aconselhável visitar uma oficina especializada para verificar o pneu danificado e garantir que tudo está em ordem para futuras viagens. Segurança e preparação são fundamentais para uma condução tranquila. (Foto: Dunlop/Divulgação).