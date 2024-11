Vale Europeu recebe a última etapa do BR de Rally

Pomerode já foi sede em outras edições do Campeonato Brasileiro de Rally, sempre se destacando pela qualidade das estradas da região. Nada mais justo que compartilhar o mérito com todo o Vale Europeu, que mantém a cultura e paixão pelo esporte a motor, e chamar o evento de Rally Vale Europeu, possibilitando que todos os municípios da região sejam beneficiados pelo movimento econômico e turístico gerado pelo evento.

A última prova de rally na região foi realizada em 2020, ainda antes da paralisação causada pela pandemia, então as ótimas estradas da região já são velhas conhecidas de grande parte dos competidores. Mas é a primeira vez vão definir o título da temporada. Isso porque, com 19 pontos em jogo, as três categorias disputadas em 2024 ainda estão em aberto.

Na categoria de acesso, a Rally 5, para carros 4×2 de produção, os irmãos Tiago Klimaczewski/Felipe Klimaczewski (VW Up TSI) estão na liderança do campeonato com 97 pontos. Logo atrás, ainda com chances matemáticas, Evandro Carbonera/Jean Paulo Klein (Hyundai HB20) com 91,5 pontos. Apenas 5,5 pontos atrás do líder.

Também bastante disputada, a categoria Rally 4, para carros 4×2 preparados, tem a dupla Wendell Simioni/Ridrigo Vicari (Peugeot 207) na liderança com 95,5 pontos. Na segunda colocação está a dupla Alan Cardoso/Juliano Gracioli (Fiat Palio) com 89,5 pontos.

Por fim, na categoria Rally 2, a principal do campeonato, para carros com tração integral, Leonardo Cavaletti/Murilo Spironelo (Hyundai HB20 Proto) segue na liderança com 101,5 pontos e, na segunda colocação, os irmãos Juliano Sartori/Rafael Sartori (VW Polo MR) com 90 pontos.

Serão pouco mais de 120 quilômetros de trechos cronometrados em estradas vicinais dos municípios de Pomerode, Blumenau, Timbó e Indaial que vão definir os vencedores da temporada nas três categorias.

Programação:

Sexta-feira – 13 de dezembro de 2024:

08:30 – Início do reconhecimento das especiais;

09:00 – Início da vistoria técnica;

18:00 – Briefing;

19:00 – Torneio de Bocha.

Sábado – 14 de dezembro de 2024:

09:00 – Saída do primeiro carro do Parque de Apoio;

09:18 – SS1 Holepaper 1;

09:51 – SS2 Metalife 1;

10:24 – SS3 Impressora Mayer 1;

11:14 – Parque de Serviços A;

12:42 – SS4 Holepaper 2;

13:15 – SS5 Metalife 2;

13:48 – SS6 Impressora Mayer 2;

14:38 – Parque de Serviços B;

16:06 – SS7 Holepaper 3;

16:39 – SS8 Metalife 3;

17:20 – Previsão de chegada do primeiro carro no parque fechado;

18:30 – Premiação.

O Rally Vale Europeu 2024 é válido como sexta etapa do Campeonato Brasileiro de Rally e conta com apoio de Porcelana Schmidt, Impressora Mayer, Flexul, Holpepaper, Hotel Pousada Lena Rosa e Metalife. Mais informações em www.BRdeRally.com.br. (Fotos: Edson Castro/Divulgação).

Os líderes a Rally 4 são Wendell Simioni e Rodrigo Vicari, com o Peugeot 207. Na categoria Rally 2, a liderança é de Leonardo Cavaletti e Murilo Spironelo, com o Hyundai HB20 Proto.