Vale a pena trocar de carro em 2024? Confira as vantagens e desvantagens

Com um mercado automotivo em constante mudança, vender e comprar um carro novo ainda em 2024 pode ser mais estratégico e vantajoso do que esperar 2025. Com a possibilidade de novos incentivos fiscais, o aumento da inflação e dos custos de financiamento, para quem estava na dúvida, esse pode ser o momento ideal de fazer negócio, Ycaro Martins, CEO e sócio-fundador da Vaapty, que é pioneira do franchising no segmento de intermediação de venda de veículos, alerta que a desvalorização de veículos usados e as promoções oferecidas pelas montadoras tornam o cenário atual ainda mais atraente. Confira as principais vantagens para fazer negócio antes do ano acabar:

Desvalorização natural

Com a depreciação contínua dos carros e a virada do ano, a queda no valor de mercado fica ainda mais acentuada. Um veículo de 2024 será considerado um ano mais antigo em 2025, o que pode reduzir seu valor de revenda.

“Muitas pessoas costumam trocar de carro nesse período, o que fortalece o mercado. Com a chegada do novo ano, todos os impostos, mais o pagamento do IPVA são gerados e isso acaba acarretando uma maior desvalorização do veículo. Vale lembrar que para vender o carro nesse momento, ele está fora da desvalorização da tabela FIP de virada de ano, que sempre causa uma depreciação ainda maior no veículo”, explica o CEO e sócio da Vaapty.

Alta de ofertas no mercado

Com a expectativa de lançamentos de novos modelos e tecnologias, pode haver um aumento no número de carros usados disponíveis para venda. “O ideal é se antecipar e não esperar a virada do ano para fazer a venda. Além do reajuste de taxas, da inflação e das novidades que o mercado vai oferecer, muitas pessoas costumam ter renda maior com décimo terceiro e bonificações, o que é um ponto positivo para quem deseja fazer negócio e ter mais uma conquista pessoal para fechar o ano”, diz Ycaro Martins.

Alta na manutenção e seguro

Quanto maior o tempo de uso do carro, os custos de manutenção também tendem a aumentar. O seguro de um veículo mais antigo também pode ficar mais caro, especialmente se houver novas regulamentações ou mudanças no mercado segurador.

Taxas de juros e inflação

A inflação e possíveis aumentos nas taxas de juros podem deixar essa troca de veículo mais cara no próximo ano. “Isso pode diminuir o poder de compra dos consumidores e pressionar o valor de venda. Então fazer essa troca antes do ano acabar pode ser mais barato para quem quer comprar um veículo novo e mais interessante para quem quer vender e lucrar um pouco mais”, concluiu Ycaro Martins. (Foto: Freepik/Divulgação).