Um título para o Taycan no Guinness World Records

A busca pelo recorde, com o instrutor Jens Richter da Porsche Experience ao volante, começou na tarde de 14 de janeiro de 2025 sob condições externas desafiadoras. “A pista de gelo se deteriorou mais rápido do que esperávamos sob a carga extrema do Taycan derrapando”, descreve Jens Richter. “Por isso, tivemos que abortar a primeira tentativa após cerca de 11 km”.

Na segunda tentativa, a equipe optou por spikes mais curtos e aproveitou a queda da temperatura do gelo com o anoitecer. Desta vez, a tentativa foi bem-sucedida: Jens Richter manteve o Taycan GTS, um modelo normal de produção, em uma derrapagem controlada por um total de 17,503 km, ou 132 voltas, utilizando apenas aceleração e manobras na direção. Com essa distância, ele garantiu o recorde mundial para o maior drifting ininterrupto de um carro elétrico no gelo, superando significativamente o recorde anterior de 14,809 km.

“Com nosso novo título do Guinness World Records no gelo, o Taycan provou mais uma vez suas qualidades de condução”, afirma Jens Richter. “E, desta vez, até mesmo com tração nas quatro rodas. O fato de o Taycan GTS ser tão controlável até em condições extremas é um testemunho de seu excelente chassi e desempenho equilibrado”.

Sob a supervisão de um árbitro oficial do Guinness World Records, a tentativa foi realizada em uma pista de gelo no Porsche Arctic Center em Levi, na Finlândia, cerca de 150 km ao norte do Círculo Polar Ártico. Para a tentativa, a equipe Porsche Experience criou um círculo com diâmetro de 59 metros. Pneus Michelin comerciais com spikes de um milímetro foram montados nos dois eixos do Taycan GTS para o recorde bem-sucedido.

O veículo foi equipado com um dispositivo profissional de medição por GPS para registrar precisamente o percurso. O equipamento não apenas documentou a distância percorrida, mas também registrou as ações do motorista, como movimentos do volante, aceleração, frenagem e forças G atuando no veículo.

Carl Saville esteve presente como árbitro oficial do Guinness World Records. Imediatamente após o feito, ele entregou o certificado de recorde ao piloto Jens Richter e a Christian Lehwald, Diretor-Geral do Porsche Arctic Center e Chefe de Porsche Experience e Novas Plataformas na Porsche AG. “Nossa abordagem de marketing experiencial envolve sempre testar coisas inusitadas. No Porsche Arctic Center, encontramos condições excepcionalmente boas para derrapagens no gelo. Com o novo Taycan GTS, temos um dos veículos elétricos mais potentes do mercado. Por isso, estávamos bastante confiantes de que poderíamos bater o recorde mundial com essa combinação e aceitamos o desafio,” diz Christian Lehwald.

Outros títulos do Guinness World Records do Taycan

Com este novo feito, o esportivo elétrico da Porsche detém quatro certificados de recorde: em 2023, a Porsche estabeleceu outro título do Guinness World Records com o Taycan Cross Turismo ao longo da rota Xinjiang-Tibet. A 5.573 metros de altitude, o modelo enfrentou a maior variação de altitude já registrada por um carro elétrico.

Em 2021, o piloto Leh Keen acelerou um Porsche Taycan a 165,1 km/h dentro de um pavilhão em Nova Orleans, Louisiana, estabelecendo o recorde de maior velocidade alcançada por um veículo em um espaço fechado. E em 2020, o instrutor Dennis Retera, da Porsche Experience, completou exatamente 210 voltas em um Taycan no Porsche Experience Center (PEC) Hockenheimring, cobrindo 42,171 km em 55 minutos. (Fotos: Porsche/Divulgação).