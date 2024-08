Uber e BYD fazem parceria para acelerar a transição aos elétricos

A Uber e a BYD anunciaram uma parceria estratégica projetada para trazer 100.000 novos veículos elétricos BYD para a plataforma nos principais mercados globais. A parceria, que começará pela América Latina e Europa, pretende oferecer aos motoristas parceiros que dirigem pela plataforma da Uber acesso aos melhores preços e a financiamentos para veículos BYD, e será expandida para incluir mercados em todo o Oriente Médio, Canadá, Austrália e Nova Zelândia.

Ambas as companhias são líderes em veículos elétricos nas suas respectivas categorias: a Uber tem o maior número de elétricos disponíveis na plataforma em todo o mundo, e a BYD é líder global na produção desses veículos. Ao trabalharem em conjunto, as empresas pretendem reduzir o custo total de aquisição de EVs para os parceiros da Uber, acelerando ainda mais a quantidade desses carros na plataforma a nível mundial, e introduzindo viagens mais ecológicas a milhões de passageiros.

Embora os motoristas da Uber estejam fazendo a transição para carros elétricos cinco vezes mais rápido do que outros proprietários de automóveis, pesquisas feitas com os motoristas mostram que o preço desses veículos e a disponibilidade de financiamento continuam a ser as principais barreiras para essa mudança. Além de serem mais acessíveis, os veículos da BYD têm custos menores de manutenção e de reparo, e são adequados para transporte por aplicativo devido à ampla variedade de modelos, desempenho superior da bateria e excelente qualidade de fabricação.

Para apoiar os motoristas parceiros que quiserem adquirir veículos elétricos, os esforços conjuntos das empresas também vão incluir opções de descontos para o carregamento, manutenção e seguro dos carros, bem como opções de financiamento e leasing, com base no que funciona melhor para os parceiros de cada país.

As duas empresas também serão parceiras nos futuros veículos autônomos da BYD a serem implantados na plataforma da Uber. Como a maior plataforma de tecnologia em mobilidade e entrega do mundo, a Uber está bem posicionada para levar a tecnologia de veículos autônomos a um público global em grande escala.

“A Uber e a BYD compartilham o compromisso de inovar em prol de um mundo mais limpo e verde e, por isso, estou empolgado em trabalhar junto da Uber para alcançar esse futuro”, disse Chuanfu Wang, presidente e CEO da BYD.

“Este é o maior acordo global deste tipo até hoje, e estamos entusiasmados com os benefícios que a parceria proporcionará aos motoristas parceiros, aos usuários e às cidades”, disse Dara Khosrowshahi, CEO da Uber. “Quando um parceiro da Uber muda de carro e adquire um elétrico, ele pode proporcionar até quatro vezes mais benefícios em termos de emissões do que um condutor normal, simplesmente porque ele passa mais tempo na rua. Muitos usuários também nos contam que a sua primeira experiência dentro de um elétrico foi numa viagem com a Uber, e ficamos animados por ajudar a demonstrar os benefícios dos EVs para mais pessoas em todo o mundo”.

Stella Li, vice-presidente executiva da BYD e CEO da BYD Americas, também comentou: “Estamos felizes por poder unir forças com um líder global como a Uber, não apenas para acelerar a transição para veículos elétricos, mas também para tornar o transporte verde mais acessível para todos. Esta colaboração marca uma nova era na eletrificação da mobilidade urbana, e estamos ansiosos para ver os nossos veículos elétricos de última geração se tornarem uma imagem comum nas ruas das cidades de todo o mundo”. (Foto: BYD/Divulgação).