Totalmente novo, MINI Countryman SE chega com motor 100% elétrico

O lançamento de uma nova geração é sempre um momento impactante para uma marca lendária como a MINI. O novo MINI Countryman SE ALL4, contudo, vai além e carrega um simbolismo ainda maior. O modelo marca o primeiro passo da MINI rumo ao seu futuro. Disponível em duas versões – ambas com motorização elétrica -, visual externo e interno completamente renovados, e repleto de tecnologia, o novo Countryman também é responsável por reposicionar a MINI em um novo patamar no mercado brasileiro, seguindo a estratégia global da empresa, o que já vem sendo adotada em outros países. Os preços de lançamento são: MINI Countryman SE ALL4 Exclusive – R$ 294.990,00 e MINI Countryman SE ALL4 Top – R$ 339.990,00.

Desenho carismático e diferenciado

Visualmente, o novo MINI Countryman está mais imponente. O modelo cresceu significativamente em relação a sua geração anterior e agora mede 4,43 m de comprimento (13,6 centímetros maior que a geração anterior), 1,84 m de largura (nesta medida são 2 centímetros maior que geração anterior), 1,64m de altura (ante 1,57 m) e 2,69 m de entre-eixos (2 centímetros maior se comparado ao anterior). Como resultado, o atual maior modelo MINI oferece ainda mais espaço para seus ocupantes.

Na prática, motorista e o passageiro dos bancos dianteiros ganham quase três centímetros de largura adicional nos ombros e cotovelos. Os bancos traseiros também aumentaram a largura dos ombros em 2,5 centímetros. Para bagagem, o porta-malas passa a ter 460 litros de capacidade (55 litros a mais que a geração anterior). Com os bancos rebatidos a capacidade é de 1.450 litros.

O design imponente é logo visível na dianteira. Os faróis, totalmente de LED, perdem a aparência arredondada e ganham vincos, dando um olhar mais esportivo e atraente ao modelo. Grade, capô, parachoque e paralamas têm desenho marcante e dão um tom também elegante ao modelo.

As rodas têm 18 ou 20 polegadas e variam de acordo com a versão. Ambas possuem design inédito e são aerodinamicamente otimizadas, reforçando o caráter esportivo e eficiente do MINI Countryman. Ainda na lateral, o design elegante da coluna C com o logotipo ALL4, em referência ao modelo, apoia a linha do teto na traseira do veículo e faz com que o modelo pareça mais curto. A traseira tem linhas limpas, para-choque com design robusto e ostenta lanternas em LED em posição vertical.

Modernidade, sustentabilidade e tradição no interior

Referência quando o assunto é um cockpit cativante, a MINI se inspirou em suas origens com interior ergonômico e uso inteligente de espaço. Por dentro, o modelo tem como principal destaque um enorme display redondo de 240 mm de diâmetro, posicionado ao centro no painel, praticamente uma releitura dos modelos MINI que reuniam todas as informações em um só lugar. A tela OLED tem altíssima resolução e é a mesma utilizada nos smartphones mais modernos à venda no mercado.

Compatível com Apple Car Play e Android Auto sem fio, ela é responsável por reunir todas as informações do veículo, desde o painel de instrumentos até os sistemas de assistência ao motorista e entretenimento. Equipada com o novo MINI Operating System 9, todas as funções do veículo podem ser operadas intuitivamente através do toque ou do assistente de voz. Há ainda animações divertidas para entreter os ocupantes, como a possibilidade de ser um DJ movimentando os discos das carrapetas. O sistema de som da versão topo de linha é assinado pela Harman-Kardon.

O MINI Experience Modes proporciona experiências de condução envolventes, além de elementos gráficos específicos no display OLED. Os fãs do MINI podem experimentar um visual completamente distinto em todo o interior do modelo através de gráficos de iluminação especiais em diferentes cores e padrões que estão por dentro do painel e superfícies. Além disso, os novos MINI Driving Sounds criam um ambiente único e futurista para os ocupantes, mudando o som emitido nas acelerações de acordo com o modo de condução selecionado.

O design minimalista fica evidente do cockpit em uma barra de controle, posicionada logo abaixo da tela. Ela reúne quase todos os controles físicos necessários para o funcionamento do carro, incluindo as funções do câmbio. Isto elimina a necessidade do seletor de marcha e cria espaço no console central para porta-objetos. Por exemplo, os smartphones podem ser armazenados um grande compartimento e carregados sem fios ao mesmo tempo.

DNA esportivo movido a eletricidade

Dois motores elétricos com uma potência total de 306 cv e torque de 494 Nm movem o MINI Countryman SE ALL4 em qualquer terreno. Com esse conjunto o modelo acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,8 segundos e atinge a velocidade máxima de 180 km/h, limitada eletronicamente. Além do desempenho esportivo nas acelerações, o novo Countryman mantém o DNA Go-Kart Feeling tradicional da marca. Com acerto de suspensão exclusivo, o modelo também contorna trechos sinuosos com maestria e estabilidade.

A bateria tem um conteúdo energético de 66,45 kWh e possibilita até 320 quilômetros de alcance ao novo Countryman, de acordo com o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular do Inmetro. Com capacidade de carregamento rápido de até 130 kW, pouco menos de 30 minutos são suficientes para carregar a bateria de 10% a 80%.

“Hey MINI!”: o primeiro assistente pessoal inteligente MINI

No novo MINI Countryman, inúmeras funções podem ser controladas através do primeiro assistente de voz completo da marca. O Assistente Pessoal Inteligente MINI pode ser ativado com a saudação “Hey MINI” ou usando o botão no volante. A interação controlada por voz ocorre no display OLED redondo na forma de animação de elementos gráficos, tipografia e avatar.

Para a visualização, os usuários têm a opção de escolher entre “MINI” – uma representação estilizada de um MINI – ou opcionalmente “Spike”, já familiar a muitos fãs do MINI, um carismático bulldog. A comunicação com este companheiro de viagem virtual é particularmente realista graças ao reconhecimento de voz aprimorado. Para garantir uma comunicação mais tranquila, as palavras são transmitidas instantaneamente e visualizadas no display. Desta forma, é possível controlar a navegação, a telefonia, o entretenimento e inúmeras outras funções do veículo simplesmente pronunciando o comando relevante.

Durante o diálogo com o motorista, o Assistente Pessoal Inteligente MINI aprende continuamente e é capaz de realizar tarefas diárias em rotas repetidas. Com base em dados geográficos, por exemplo, o veículo pode aprender a abrir automaticamente a janela ao entrar num parque de estacionamento, tornando assim as rotinas do dia a dia mais convenientes e pessoais.

O MINI mais tecnológico da história

Sistemas de assistência inéditos no modelo, como o Driving Assistant Plus e o Parking Assistant Plus dão suporte ao motorista. Além do conhecido controle de velocidade adaptativo, o novo Countryman conta com o Steering and Lane Assistant, que oferece suporte ao motorista para se manter dentro da faixa de rodagem. Todas as opções oferecidas pelos sistemas avançados de assistência ao motorista são visualizadas em tempo real por meio do Assisted View no display OLED.

Além das funções de estacionamento automático e do Parking View de 360 ​​graus, o novo MINI Countryman é capaz de identificar possíveis vagas de estacionamento graças a 12 sensores ultrassônicos e quatro câmeras, e também pode iniciar de forma independente procedimentos de estacionamento com vagas restritas.

O modelo também tem compatibilidade com o MINI App. Com ele, é possível ativar funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis, acionar a ventilação do carro ou programar o horário para carregamento. Além disso, com o MINI App é possível verificar o status do carro, caso tenha alguma porta ou janela aberta, ter informações sobre a quilometragem, alcance da bateria, manutenções e serviços necessários, localizar e fazer contato com concessionários, mensagem de check control, como fluído de freio, e ainda receber notificações a cada atualização remota de software.

Livre de emissões e sustentável

O novo MINI Countryman combina mobilidade elétrica livre de emissões com o mais alto nível possível de compatibilidade ambiental também na produção. Isto inclui a eliminação de todos os elementos decorativos cromados no exterior e no interior, bem como a fabricação das rodas fundidas de liga leve com até 70% de alumínio secundário. Em combinação com o fato de a eletricidade verde ser utilizada para a produção, foi possível reduzir as emissões de CO 2 em comparação com os processos de fabris convencionais. Além disso, não são necessárias terras raras para a produção de motores síncronos eficientes e permanentemente excitados por corrente.

O novo MINI Countryman SE ALL4 está disponível no Brasil em duas versões: Exclusive e Top. Ambas contam 10 opções de cores para a carroceria (Cinza Melting, Vermelho Chili, Verde British, Preto Midnight, Branco Nanuq, Azul Sunset, Azul Blasing, Cinza Legend, Azul Slate e Verde Smokey). Em relação a cor do teto, a versão Exclusive tem 3 opções (branco, preto ou da cor do veículo) e para a versão Top temos ainda uma quarta opção de teto, que é na cor prata. Em relação ao revestimento interior, a versão Exclusive conta com 2 opções (combinação de Vescin e Tecido na cor preto ou na cor cinza), enquanto a versão Top conta com 3 opções de interior (Preto – Vescin Dark Petrol, Marrom – Vescin Vintage Brown e Vescin Beige). (Fotos: MINI/Divulgação).