Suzuki V-Strom 1050 ganha novas cores no Brasil

A Suzuki Motos do Brasil anuncia o lançamento de novas cores dos modelos 2024/2025 da V-Strom 1050. As versões atualizadas da maior big trail da família Suzuki V-Strom já estão disponíveis em toda a rede de concessionárias da marca.

As novas cores aprimoram a estética e realçam o design dessa motocicleta de aventura. As últimas adições à paleta de cores incluem um laranja brilhante vívido com detalhes em preto fosco e rodas pretas (Glass Blaze Orange/Metallic Mat Black nº 2), projetadas para chamar a atenção de qualquer um que esteja buscando um visual ousado.

Para aqueles que preferem uma aparência mais sutil, há uma opção preta brilhante acentuada com cinza e preto, complementada por rodas de alumínio fundido azul (Glass Sparkle Black/Metalic Mat Black nº 2).

A linha é ainda mais enriquecida com uma versão cinza atualizada (Glass Mat Mechanical Gray/Metallic Mat Black nº 2) e um esquema de cores azul de marca registrada atualizado (Pearl Vigor Blue/Metallic Mat Black nº 2), ambos também apresentando as impressionantes rodas azuis.

“A renovação das cores é sempre muito especial para os amantes das duas rodas, especialmente de modelos icônicos, como a V-Strom. Além disso, a introdução dessas cores adiciona uma vibração nova e mais opções para potenciais compradores, atendendo a uma variedade de gostos e preferências”, destaca a diretora de Marketing da marca, Fernanda Toledo.

A big trail da Suzuki mantém sua reputação de uma tourer esportiva de aventura que proporciona uma conexão mais forte entre o piloto e a máquina. Destaque para o Sistema de Controle de Tração Suzuki (STCS), concebido para evitar que a roda traseira deslize, reduzindo o stress e a fadiga ao mesmo tempo que proporciona maior confiança no controle da condução.

A V-Strom 1050 é um dos modelos preferidos dos motociclistas para viagens diárias, passeios esportivos ou aventuras de turismo de longa distância, principalmente por oferecer conforto e excelente desempenho.

Recentemente, o casal britânico Oliver James Gamblin e Lavinya Scholl entrou para o livro dos recordes como a dupla mais jovem a dar a volta ao mundo a bordo de uma mesma moto com uma Suzuki V-Strom 1050. O norte-americano Clint James, que busca o recorde de rodar 1 milhões de quilômetros, ao redor do mundo, em uma motocicleta, também escolheu a V-Strom 1050 para encarar o desafio. (Foto: Suzuki/Divulgação).