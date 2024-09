Suzuki Motos lança test ride itinerante no Brasil

A Suzuki Motos do Brasil acaba de lançar um projeto especial que vai proporcionar uma experiência única aos apaixonados por seus modelos de alta cilindrada. É o Suzuki Ride Experience, um test ride itinerante, que vai percorrer a rede de concessionárias da marca nos próximos meses.

“Nosso objetivo com o test ride é proporcionar aos clientes um contato mais próximo com nossos modelos. Assim, além de conhecer o belo design de nossas motos, especialmente dos últimos lançamentos, eles podem experimentar na prática tudo que a motocicleta oferece, da ciclística ao desempenho do modelo”, destaca a diretora de Marketing, Fernanda Toledo.

A agenda do Suzuki Ride Experience começou no último final de semana e prossegue durante o mês de setembro, na capital e interior paulista. Entre os modelos disponíveis estão as recém-lançadas GSX-8S e V-Strom 800DE, além das GSX-S1000, GSX-S1000GT e V-Strom 1050XT. Em breve, o test ride segue para concessionárias de outras regiões do país. Acompanhe nossas redes sociais e fique de olho na agenda do Suzuki Ride Experience.

Depoimentos

Com a palavra, alguns motociclistas que experimentaram a GSX-8S no último final de semana, em São Paulo:

“É uma paixão que já vem de antes dessa moto chegar aqui no Brasil. Quando você acelera, ela é muito ágil, muito esperta. Até assusta a força dela. Achei a suspensão muito macia. A possibilidade de trabalhar com os controles de tração é legal para quem está começando a pegar moto de maior cilindrada. Enfim, adorei tudo. A tecnologia, o design. Achei que ela não viria para o Brasil, mas ela chegou. É um sonho que está mais próximo de alcançar”, Danilo da Silva.

“A moto é absurdamente absurda. Realmente, é muito rápida, muito forte, muito ágil. Simplesmente perfeita”, Erik Batista de Oliveira.

“Confortável, macia, forte e esperta. Quanto mais você anda, mais quer andar. Minha única dúvida é qual cor vou escolher”, João Kleber Barbosa.

(Fotos: Suzuki Motos/Divulgação).