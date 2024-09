Suzuki Haojue completa 7 anos no Brasil

A Suzuki Haojue, que faz parte do grupo J.Toledo/JTZ Motos, está completando 7 anos de sucesso e crescimento no Brasil. Atualmente, o line-up da marca conta com sete modelos, do street ao custom, para todos os estilos de motociclistas e tipos de uso. E está entre as principais marcas de motocicletas do país.

No acumulado deste ano, de janeiro a agosto, de acordo com dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o número de emplacamentos dos modelos Suzuki Haojue cresceu mais de 23% em comparação ao mesmo período de 2023. Crescimento acima do mercado de motos em geral, que ficou em torno de 19% no período.

“Desde o fim da pandemia da Covid-19 a gente vem registrando um crescimento bastante consistente. Por isso, nossa expectativa é fechar este ano de 2024 com o melhor resultado desde que a marca chegou ao Brasil, em 2017”, avalia o diretor Comercial, Ricardo Kato.

A diretora de Marketing, Fernanda Toledo, destaca também a importância dos constantes investimentos na marca e, especialmente, no pós-venda. “Temos o compromisso de oferecer e fornecer os melhores serviços para nossos clientes, além da qualidade e inovação”, afirma. E adianta: “Teremos muitas novidades no ano que vem. Aguardem”.

E para marcar esses sete anos da marca no país, listamos sete motivos para você comprar uma Suzuki Haojue:

1 – Qualidade: A Haojue tem em seu DNA a sólida parceria com a Suzuki Motor Corporation desde 1992, garantindo a produção de seus produtos com peças e itens de qualidade;

2 – Confiança: Nossos clientes contam com suporte de uma rede de mais de 140 concessionários, todas com profissionais treinados pela fábrica e preparados para atender a todas as necessidades. Além de um excelente estoque de peças de reposição de todos os modelos;

3 – Economia: Os modelos Suzuki Haojue são os mais econômicos de suas categorias, ideais especialmente para quem usa a motocicleta no dia a dia, seja para trabalho ou para deslocamentos;

4 – Custo-benefício: Qualidade superior e preços surpreendentes. Fornecemos os melhores serviços sempre prezando pela excelência e zero defeito em nossas motos, que são elaboradas com a mais alta tecnologia, proporcionando, assim, o melhor custo-benefício aos nossos clientes;

5 – Durabilidade:

Fabricadas com peças de maior durabilidade e materiais de alta qualidade, nossas motocicletas têm uma reputação sólida em termos de durabilidade e baixa necessidade de manutenção. São projetadas para suportar longos períodos de uso sem problemas significativos;

6 – Segurança: No quesito segurança, destaque para os freios mais eficientes e iluminação de melhor qualidade em comparação com as concorrentes das categorias;

7 – Conforto: O maior diferencial de nossos modelos é o motor desenvolvido para a baixa vibração, o que reflete em três pontos: banco, guidão e pedaleira. Estes itens foram estrategicamente pensados para reduzir os pontos de vibração e proporcionar maior conforto na pilotagem. A ergonomia também foi desenvolvida baseada no conforto da posição de pilotagem. (Foto: Suzuki Haojue/Divulgação).