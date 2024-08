SUV Premium Palisade da Hyundai já é vendido no Brasil

A Hyundai Motor Brasil iniciou no sábado (17/08) a pré-venda do SUV Premium Palisade no país. O ícone da marca em todo o mundo, oferece oito lugares e motor V6 de 3,8 litros com 295 cavalos de potência, está em destaque na página da Hyundai na internet, direcionando os interessados para as etapas de reserva das primeiras unidades, com entregas agendadas para setembro. O preço inicial do Palisade em toda rede de concessionárias da Hyundai no Brasil será de R$ 449.990.

O Hyundai Palisade é o primeiro modelo importado a ser comercializado na nova rede Hyundai. Fabricado na Coreia do Sul, é sucesso de vendas em diversos mercados, como nos Estados Unidos, onde os SUVs refletem a preferência do consumidor e as versões de grande porte seguem ganhando participação. Outro modelo confirmado para este ano é o Hyundai Ioniq 5, veículo 100% elétrico, cuja venda será anunciada nos próximos meses.

Lançado em 2018 no Salão do Automóvel de Los Angeles, o Hyundai Palisade chega ao Brasil em sua geração mais atual, comercializada nas Américas do Norte, Central e do Sul, Ásia e Oriente Médio. Seu nome faz referência ao termo inglês “Palisades”, utilizado para descrever uma série de penhascos costeiros e também pode ser associado ao luxuoso bairro de Pacific Palisades, no sul do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos. A região ostenta brisas do Oceano Pacífico, fácil acesso à praia e pores do sol espetaculares, o que claramente inspirou o modelo que convida as famílias a viajar e aproveitar a vida ao ar livre.

Em seu ano de estreia, o Palisade venceu o prestigiado Red Dot Award, na categoria “Melhor Design de Produto”. Desde então, o modelo tem acumulado premiações de design, conforto, desempenho e segurança. Destaque para o título de “Melhor Carro de Família”, pela tradicional mídia automotiva Kelley Blue Book, em 2022.

A versão que começa a ser comercializada no Brasil é a Palisade Signature, disponível nas cores Branco Creamy Perolizado, Cinza Graphite Metálico, Azul Moonlight Perolizado e Preto Abyss Perolizado, com acabamento interno nas opções Preto e Off-White.

Pré-venda

Os interessados em garantir as primeiras unidades do Hyundai Palisade podem preencher o formulário da pré-venda no site da Hyundai: www.hyundai.com.br. O valor da reserva será de R$ 5.000 e as quantidades disponíveis para este primeiro lote são limitadas. Mais informações também podem ser encontradas na página oficial www.hyundai.com.br e nas redes sociais da Hyundai no Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok e Youtube.

O SUV ícone da Hyundai no mundo, agora no Brasil

A proposta do Hyundai Palisade é oferecer a quem busca a comodidade e a versatilidade de um SUV de grande porte, como os disponíveis no exterior, uma verdadeira experiência premium, com elegância, luxo e conforto em um amplo espaço para todos os ocupantes. A tecnologia avançada e os acabamentos interiores refinados trazem sofisticação superior para o restrito segmento de SUVs com capacidade para transportar até oito pessoas.

No design externo, destaca-se a grade em cascata, emoldurada pelas luzes de LED verticais, e as rodas de liga leve de 20 polegadas, que reforçam a robustez do modelo. Com conjunto ótico totalmente em LED, o Palisade possui dimensões imponentes: 4.995 mm de comprimento, 1.975 mm de largura e 1.750 mm de altura. Com uma altura de 203 mm do solo e 2.900 mm de entre-eixos, oferece o maior espaço entre os principais concorrentes da categoria.

Seu cockpit é um capítulo à parte, com claro destaque para conforto, luxo e tecnologia, em características como os assentos de alto padrão de acabamento para os oito ocupantes, sendo as duas primeiras fileiras com ajustes totalmente elétricos e dotadas de ventilação e aquecimento. O assento do motorista ainda conta com memória programável. O Palisade dispõe de um avançado sistema de ar-condicionado automático de três zonas – duas para os bancos dianteiros e uma para os bancos traseiros –, acabamento em couro dos assentos, volante e manopla de câmbio, além de dois tetos solares panorâmicos, proporcionando experiência premium a todos os ocupantes.

O painel amplo e sofisticado traz aparência minimalista com temas variados de iluminação ambiente. O painel de instrumentos e o sistema multimídia são integrados em uma estrutura flutuante e contam com telas de 12,3 polegadas cada. Para o motorista, o espelho retrovisor central digital usa uma câmera traseira para oferecer uma visão clara e sem obstruções de passageiros ou carga. Outro destaque é a funcionalidade Head-up Display, que projeta as principais informações do painel no para-brisas, liberando o condutor de precisar desviar o olhar para o painel principal com frequência.

O Palisade conta com sete airbags e abrangente conjunto de sistemas avançados de assistência ao motorista Hyundai SmartSense, incluindo Câmera 360º, Assistente de Frenagem Autônomo, Controle de Cruzeiro Adaptativo com função Stop&Go, Assistente de Centralização e Permanência em Faixa, Câmera para Monitoramento de Ponto Cego e Alerta de Ocupante de Banco Traseiro. O veículo também oferece dispositivo de carregamento rápido para smartphones, sistema de som com assinatura Infinity®, quatro entradas USB e quatro entradas 12V.

Com tração integral AWD (All Wheel Drive), o modelo é equipado com motor V6 de 3,8 litros a gasolina. Oferece 295 cavalos de potência a 6.000 rpm e torque máximo de 36,2 kgfm a partir dos 5.200 rpm, combinado com uma refinada transmissão automática de oito marchas. Extremamente silencioso, conta com eficiente isolamento acústico sob o capô, tapetes especiais para amortecimento de som e ajuste do trem de força que assegura resposta suave e linear. O sistema HTRAC® All-Wheel-Drive (AWD) da Hyundai, que monitora e distribui o torque específico necessário para cada roda, também está presente na versão que chega ao Brasil. Esta configuração ajusta o perfil do motor para diferentes demandas, mantendo as marchas mais baixas por mais tempo e reduzindo a frequência de trocas.

Peças e plano de manutenção

O Hyundai Palisade traz para o segmento de SUVs de luxo o pacote de manutenção mais competitivo entre os concorrentes diretos. Com atendimento de serviço em toda a rede de concessionárias distribuídas pelo Brasil, o cliente Hyundai conta com plena disponibilidade de peças, tanto para modelos nacionais quanto importados.

Plano de manutenção Hyundai Palisade: 1.ª revisão: R$ 982,86; 2.ª revisão: R$ 1.45904; 3.ª revisão: R$ 1.53840; 4.ª revisão: R$ 2.710,66; 5.ª revisão: R$ 1.379,68; e 6.ª revisão: 1.617,77. A garantia é a mesma, já consagrada nos modelos HB20 e CRETA, de cinco anos, sem limite de quilometragem. (Fotos: Hyundai/Divulgação).