SUV Premium Audi Q7 está em pré-venda no Brasil

A Audi do Brasil anuncia a pré-venda do novo Q7, utilitário de alto luxo da marca das quatro argolas que já pode ser encomendado na rede com mais de 40 concessionárias da marca das quatro argolas em todo o país. O modelo ganhou visual renovado, tecnologias inéditas, uma extensa lista de equipamentos e um generoso espaço na cabine para até sete passageiros. Pela primeira vez, o modelo pode receber os faróis HD Matrix LED com laser como farol alto adicional e luzes diurnas digitais com assinaturas luminosas selecionáveis. O veículo tem preço inicial sugerido de R$ 691.990,00.

Trajetória de sucesso

A história de sucesso do Audi Q7 teve início em 2003, quando o modelo apareceu ainda como carro-conceito no Salão do Automóvel em Detroit (EUA), com uma proposta diferenciada de condução para todos os tipos de terreno. Desde então, o Q7 se manteve fiel às suas virtudes de design, tecnologia e funcionalidade. O primeiro SUV da marca das quatro argolas foi apresentado oficialmente ao público no Salão do Automóvel de Frankfurt (Alemanha) em 2005, ano em que coincidiu com a celebração do 25º aniversário da tração integral permanente quattro com diferencial central Torsen. O novo “superlativo” da marca no segmento de utilitários, como foi nomeado pela fabricante à época do lançamento, reuniu equilíbrio, esportividade e versatilidade, sendo reconhecido desde então por tais atributos aliados ao prestígio e ampla lista de equipamentos.

A primeira geração logo se tornou um marco entre os SUVs de porte avantajado, com seus mais de cinco metros de comprimento e distância entre eixos de aproximadamente três metros, o que permitia ao modelo acomodar com conforto até sete ocupantes e oferecer um impressionante espaço para bagagens de até 2035 litros, com os bancos rebatidos. De 2008 a 2012, o Q7 com motorização V12, 500 cavalos de potência e 1.000 Nm de torque superou todos os seus concorrentes no segmento SUV. Desde o início da produção em 2006 até ao final da produção da primeira geração, em 2015, mais de 550 mil clientes levaram para a garagem a primeira geração do Audi Q7.

Visual elegante e imponente

O novo Audi Q7 apresenta um design ainda mais robusto e elegante nesta nova atualização. O maior e mais versátil SUV da marca das quatro argolas apresenta a nova linguagem de design da Audi. Com aspectos ainda mais minimalistas, superfícies limpas e um volume incrivelmente amplo, o novo Q7 representa a versatilidade em todas as situações.

A inconfundível grade frontal Audi Singleframe, com seu design octogonal, traz agora detalhes verticais no interior da colmeia. O visual robusto é reforçado pelas novas entradas de ar e molduras repaginadas e integradas à arquitetura renovada do veículo.

Desempenho eficiente e poderoso

O novo Audi Q7 é equipado com um motor 3.0 TFSI V6 com 340 cavalos de potência entre 5.000 rpm e 6.400 rpm, e torque de 500 Nm entre 1.370 rpm e 4.500 rpm. A transmissão Tiptronic possui oito velocidades e há ainda tração integral quattro, que permite ao modelo enfrentar com desenvoltura qualquer tipo de terreno. O conjunto mecânico proporciona ao novo Q7 um desempenho extremamente esportivo: a aceleração de 0 a 100 km/h é realizada em apenas 5,6 segundos e a velocidade máxima é de 210 km/h (limitada eletronicamente).

Cabine versátil e sofisticada

O Audi Q7 possui sete lugares nos quais os ocupantes viajam com conforto e comodidade. O espaço generoso dianteiro e traseiros, aliado aos materiais nobres que revestem toda a cabine, das portas e painel dianteiro ao teto e aos revestimentos do piso, contribuem para tornar a atmosfera da cabine primorosa e requintada. A depender da posição dos bancos traseiros, o porta-malas oferece um volume total entre 780 litros e 1.908 litros (bancos reclinados). A abertura do porta-malas, por sinal, é automática e pode ser realizada com o movimento dos pés.

Seguro em todos as ocasiões

Os sistemas de suspensão, direção, tração e frenagem do veículo desempenham um papel fundamental na criação de uma experiência de condução segura, precisa e confortável. O modelo oferece suspensão a ar adaptativa que, conforme as preferências do condutor, pode ajustar sua altura em até 60 milímetros. Na rodovia, a suspensão baixa automaticamente até 30 milímetros, dependendo da velocidade atual.

Na hora de estacionar, o remote park assist plus utiliza câmeras, radares e sensores para facilitar as manobras até mesmo nas vagas mais apertadas.

Novos equipamentos de série

O modelo ampliou a sua lista de itens de série com equipamentos que antes eram oferecidos somente como opcionais. Internamente, o modelo ganhou o kit S Line, composto por logotipos S nos bancos, volante, pedaleira em inox, e revestimento do teto na cor preta. Externamente, o modelo assimilou a nova linguagem de identificação da marca, com logotipos em Audi Rings 2D e gravação na coluna B. Equipam o modelo de série também as rodas de 22 polegadas Audi Sport (com acabamento em cinza platina fosco), acabamento exterior em High Gloss (alumínio com itens escurecidos) e três novas cores externas disponíveis (Vermelho Chili, Azul Ascari e Bege Ouro Sakhir).

Entre os principais itens de conforto e conveniência, estão ar-condicionado automático de quatro zonas; Auto Hold; Pacote de luz customizável de 30 cores; porta-malas com abertura/fechamento elétrico e sistema hands-free; terceira fileira de assentos que proporcionam sete lugares; teto solar elétrico panorâmico “Open Sky”; e volante esportivo em couro, multifuncional com shift-paddles e aquecimento.

Os principais itens de tecnologia e segurança incluem Airbags laterais dianteiros e sistema de airbags de cabeça; assistente de troca de faixa e tráfego traseiro e exit warning; Audi pre sense dianteiro e traseiro; câmera 360° com Park Assist e auxílio de estacionamento; controle de cruzeiro adaptativo com Active Lane Assist e assistente de emergência; faróis Full LED Matrix; e sistema de assistência elétrica com bateria de 48V – híbrido leve, ou Mild Hybrid Eletric Vehicle, MHEV, na sigla em inglês. O sistema híbrido-leve pode, dependendo do Estado ou cidade no Brasil, trazer benefícios ao consumidor.

O sistema de entretenimento conta com sistema de som Bang & Olufsen 3D com 19 alto falantes e 730 Watts de potência; Audi virtual cockpit, MMI Navegação plus com MMI touch response; Audi Phone Box Light e Audi smartphone interface. Os equipamentos opcionais são: eixo traseiro dinâmico; head-up display; Night Vision (Visão noturna); capa do retrovisor em carbono; e faróis digital Matrix HD com luz laser e lavadores de farol. (Fotos: Audi do Brasil/Divulgação).