Superônibus Volkswagen movimenta mercado no Brasil

Recém-lançado no mercado automotivo, o Volksbus 22.260 S, conhecido como superônibus Volkswagen, vem conquistando diversos itinerários por todo o país. Tendo a maior capacidade técnica do segmento urbano no mercado brasileiro, para receber carrocerias de até 15 metros e podendo transportar até 115 passageiros, o modelo fez sucesso em sua versão anterior e já acumula mais de 100 unidades encomendadas por diversos clientes em menos de quatro meses de mercado.

“A nova versão do Volksbus 22.260 S, uma solução inovadora para o empresário que necessita de um ônibus de 15m, se destaca no mercado pelos atributos de confiabilidade, robustez, economia de combustível e baixo custo de manutenção. Com aumento na capacidade do número de passageiros, transportando quase o mesmo de um ônibus articulado comum e com a nova suspensão a ar, entrega ainda mais conforto ao motorista e especialmente aos passageiros, além do custo operacional reduzido”, explica Ricardo Alouche, vice-presidente de Vendas, Marketing e Pós-Vendas da VWCO.

Metade do volume adquirido foi vendido imediatamente após o lançamento em Goiânia (GO). Um dos primeiros clientes a receber 25 unidades do modelo foi Edmundo de Carvalho Pinheiro, dono da HP Transportes. “Muitos detalhes deste novo chassis chamaram a atenção, como o baixo nível de ruído, o conforto ao dirigir, ergonomia, entre outros pontos positivos. Seguimos com essa parceria com a VWCO e estamos muito felizes com a nova compra”, celebra o empresário. Outros 25 superônibus VW circulam por Goiânia na frota da Rápido Araguaia, que também esteve entre as prioridades da VWCO para entregar os primeiros chassis deste Volksbus.

O Volkswagen 22.260 S já pode ser visto em atividade pelo Estado de Santa Catarina, através da Gidion Transportes e da Transtusa, que cumprem o itinerário de Joinville (SC). “Nossos Volksbus estão presentes em cada canto do Brasil e isso representa o nosso compromisso em entregar os melhores produtos para os clientes de cada região, com soluções sob medida para cada tipo de aplicação. Reafirmamos nosso papel de trazer as melhores soluções ao mercado de ônibus, oferecendo as mais recentes inovações tecnológicas, que trazem um menor custo operacional, mais conforto e segurança aos passageiros”, complementa Alouche.

Volksbus 22.260 S

Equipado com motor D08 calibrado com uma ampla faixa de torque máximo, o veículo proporciona a performance adequada para a operação, com economia de combustível. Um dos grandes trunfos do modelo é o posicionamento do terceiro eixo na dianteira, o que permite que o chassi alcance a capacidade de carga de 22 toneladas e as mais diversas configurações de carrocerias de 15 metros, transportando o número de passageiros semelhante aos veículos articulados e com custo operacional muito atrativo.

Entre os principais atrativos do modelo está a suspensão pneumática. Este Volksbus traz ainda vantagens como o novo volante multifuncional com coluna com multirregulagem de série para contemplar as mais variadas alturas de condutor. Tudo isso aliado a uma nova posição do motorista que permite melhor ergonomia e maior campo de visão.

O Volksbus 22.260 S também está mais tecnológico: auxílio de partida em rampa, controles de tração e estabilidade, além de novo painel de instrumentos que agrega mais 70 funcionalidades de forma a facilitar a operação do veículo com dados que apoiam seu dia a dia, como informações sobre a viagem, consumo, autonomia, desempenho na direção até indicações de falhas e diagnósticos. E tudo pode ser personalizável. (Foto: Volksbus/Divilgação).