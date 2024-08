Stellantis inicia convênio com Instituto SENAI de Santa Catarina

Stellantis e o Instituto SENAI de Tecnologia em Mobilidade Elétrica e Energias Renováveis de Santa Catarina iniciaram nesta semana uma parceria para promoverem o desenvolvimento de um ecossistema de capacitação de pessoas, pesquisa e desenvolvimento de projetos voltados para veículos elétricos. Com a iniciativa, será criado um centro de excelência em treinamento para profissionais de manutenção e segurança de carros elétricos e híbridos, em Jaraguá do Sul (SC).

O início do convênio foi oficializado durante o 2º Mobicit – Congresso Nacional Integrado de Mobilidade Elétrica e Cidades Inteligentes – que ocorre nestes dias 7, 8 e 9 de agosto no Instituto. O evento contou, na noite desta quarta-feira (7), com a participação do Vice-Presidente de Assuntos Regulatórios da Stellantis para a América do Sul, João Irineu Medeiros, que assinou o termo de cooperação entre as partes, e ministrou uma palestra sobre as Estratégias de Descarbonização e Desenvolvimento Regional da Stellantis na América do Sul.

“A parceria com o SENAI reforça o objetivo da Stellantis de ser protagonista na mobilidade limpa, segura e acessível”, afirma João Irineu. “Capacitar pessoas e desenvolver pesquisas sobre o ecossistema da mobilidade elétrica são fundamentais para avançarmos com iniciativas que contribuam para a descarbonização do setor de mobilidade”.

“A instalação do Centro é muito oportuna, pois a demanda por profissionais especializados na área será intensificada nos próximos anos”, afirma o diretor regional do SENAI/SC, Fabrizio Machado Pereira. Ele lembra que a frota brasileira é de 300 mil veículos leves eletrificados, mas com forte tendência de crescimento. “A parceria do SENAI com a Stellantis começou com o desenvolvimento de tecnologias e agora chega à educação profissional, como mais uma grande contribuição para a mobilidade elétrica no país”, acrescenta.

O curso de formação oferecido pelo Instituto é reconhecido e certificado internacionalmente pela TÜV Rheinland, sendo um dos poucos no país atualmente especializado em segurança e manutenção de veículos elétricos. A primeira turma já iniciou e inclui a participação de profissionais da Stellantis.

Além da participação ativa no curso, a Stellantis irá fornecer veículos elétricos e híbridos e equipamentos para a instalação de um laboratório destinado a realização de atividades práticas e provas de conceito para o desdobramento de projetos atuais e futuros, fortalecendo o protagonismo regional no desenvolvimento de inovações para a mobilidade elétrica.

A iniciativa está alinhada com um dos objetivos do plano Next Level da Stellantis para a América do Sul: fortalecer parcerias com instituições de ciência, tecnologia e inovação, promovendo o futuro da mobilidade no país e na região. (Fotos: SENAI/Divulgação).