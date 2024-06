Stellantis abre vagas do Programa Mulheres na Engenharia 2024

Estão abertas as inscrições para a 2ª edição do Programa Mulheres na Engenharia, desenvolvido pela Stellantis, empresa líder do setor automotivo que detém as marcas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën, Ram, Abarth, entre outras. São 20 vagas ligadas às áreas de Engenharia BCI (Body, Chassis, Interior), PFDI (Physical and Functional Design & Integra) e PRS (Propulsion Systems). As interessadas podem se inscrever até o dia 20 de julho através do site: https://mulheresengstellantis.com.br/.

“Este Programa reflete o comprometimento da Stellantis com a inclusão e valorização das mulheres na empresa. Acreditamos que a diversidade de gênero é fundamental para a inovação e o sucesso. Estamos entusiasmados com a chegada das novas engenheiras, que contribuirão com seus conhecimentos e perspectivas únicas para os nossos projetos” afirma Massimo Cavallo, vice-presidente sênior de Recursos Humanos e Transformação da Stellantis para América do Sul.

O processo seletivo será realizado 100% de forma online e as candidatas devem ter concluído o ensino superior, entre junho de 2022 e junho de 2025, nos cursos de Engenharia de Controle e Automação, de Materiais, de Produção, Elétrica, Eletroeletrônica, Mecânica, Mecatrônica ou Química. As vagas abertas são para o Polo Automotivo de Betim (MG) e, para se inscrever, é necessário residir no Estado de Minas Gerais. Em caso de aprovação, as mulheres residentes em outras cidades terão auxílio de até um mês de hotel para suporte na mudança. Mulheres proativas, comunicativas e com senso de responsabilidade se destacarão nesse processo seletivo.

O programa prepara engenheiras e futuras engenheiras para crescerem no setor automobilístico e revolucionar o futuro da mobilidade junto à Stellantis. “Ter feito parte da 1ª turma de trainees da engenharia foi uma enorme conquista para mim. Sou grata à Stellantis pelo reconhecimento da minha jornada e pela oportunidade de fazer parte dessa história”, afirma a analista de Engenharia de Produto Deborah Alves, que fez parte da primeira turma do programa.

O programa Mulheres na Engenharia conta com diversos benefícios. Dentre eles, estão assistência médica, odontológica e farmacêutica, seguro de vida, restaurante no local de trabalho ou vale-refeição, ônibus fretado ou estacionamento próprio e Wellhub. (Foto: Stellantis/Divulgação).