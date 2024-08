Startup fornecedora de veículos elétricos celebra 100 dias de operação

A Arrow Mobility, fornecedora de veículos elétricos para o setor de logística e mobilidade urbana, acaba de completar 100 dias de operação de sua nova fábrica em Caxias do Sul/RS.

Desde o início dos trabalhos, a unidade tem desempenhado um papel fundamental na entrega de vans elétricas para a frota do Mercado Livre, consolidando uma parceria duradoura e proveitosa da empresa. Esta conquista, somada ao sucesso da primeira exportação de veículos para a Argentina, estabelece a presença da Arrow Mobility em novas oportunidades de negócios e, até mesmo, no rumo à liderança do setor, que tem crescido nos últimos meses.

Para se ter uma ideia, segundo a Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE), o início de 2024 foi marcado como o segundo melhor mês para a venda de transportes deste modelo no país. Apenas em janeiro, foram vendidas aproximadamente 12 mil unidades, cerca de 167% a mais em relação ao mesmo período de 2023. Somente veículos 100% elétricos, a bateria, representaram 36% das vendas, um aumento de 477% comparado ao ano passado.

“Estamos muito orgulhosos com o progresso que alcançamos nesses primeiros 100 dias de operação. Esse avanço estratégico nos posiciona de forma ideal para atender à crescente busca por transportes elétricos para entregas urbanas. Considerando que o mercado está em rápida expansão, a necessidade de soluções de mobilidade sustentável em todo o Brasil passará a ser ainda mais impulsionada”, afirma Julio Cesar Balbinot Jr, head de Operações e Marketing da Arrow Mobility.

Em clima de celebração, a startup lançará uma série especial de vans elétricas em homenagem ao iF Design Awards 2024, prêmio internacional recebido pelo primeiro veículo de sua nova marca.

A edição comemorativa inclui uma placa especial e traz novos itens, como keyless start, nova central multimídia com volante multifuncional, baterias de maior capacidade e motor com maior torque, além de um sistema de prateleiras dobráveis – aprimoramentos que visam otimizar ainda mais a versatilidade da área de carga, que já é a maior da categoria, e entrega excelentes KPIs (do inglês, indicador-chave de performance) em comparação com os concorrentes.

“O lançamento desta série nos incentiva a continuar inovando em veículos que atendam não só às necessidades dos clientes, mas também proporcionem soluções eficazes e sustentáveis para o transporte. Esses aprimoramentos são cruciais para responder às crescentes demandas do setor de logística urbana”, complementa Balbinot Jr. (Fotos: Arrow Mobility/Divulgação).