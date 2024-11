Sindirepa/PR tem equipe móvel para fazer exames preventivos nas oficinas

O Sindirepa Paraná (Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Paraná) está promovendo uma ação para oferecer o exame de PSA (Antígeno Prostático Específico) gratuitamente para os proprietários de oficinas mecânicas e seus colaboradores acima de 40 anos. A iniciativa faz parte das ações do “Novembro Azul”, mês destinado à prevenção do câncer de próstata.

A coleta do exame de sangue é a principal ferramenta para a detecção precoce da doença, o tipo mais comum de neoplasia entre homens brasileiros depois do câncer de pele não-melanoma. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), aproximadamente 65,8 mil novos casos de câncer de próstata são diagnosticados anualmente no Brasil. Estima-se que a doença seja responsável por cerca de 15 mil óbitos por ano no país.

A ação do Sindirepa/PR será realizada na última semana de novembro. Sandro Cruppeizaki, presidente do Sindirepa Paraná, explica que a partir do dia 25 de novembro, uma equipe formada por enfermeiro e técnico de enfermagem irá visitar as oficinas que se cadastraram para realizar a coleta dos exames. Mais de 100 profissionais, de 30 oficinas, inscreveram-se e poderão fazer o exame preventivo, sem nenhum tipo de custo.

Cruppeizaki lembra que os homens costumam ser mais resistentes a fazer os exames preventivos e a cuidar da saúde em geral. “Esse é o meio mais eficaz e simples de evitar complicações futuras causadas pelo câncer de próstata”, pontua. Como os homens são maioria no segmento, o presidente do sindicato complementa que a ação foi pensada como uma alternativa para facilitar o acesso dos associados aos cuidados básicos de saúde. “A detecção precoce é o caminho mais fácil para evitar os desdobramentos mais graves da doença”, destaca. (Foto: Sindirepa-PR/Divulgação).