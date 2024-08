Shineray apresenta a nova crosover média Storm 200

A Shineray do Brasil continua a expandir seu market share com o investimento em motos que entregam robustez, design e preço competitivo. Desta vez, a montadora apresenta a inédita Storm 200, a motocicleta com maior cilindrada da gama para o mercado nacional. A chegada do modelo, terceiro lançamento do ano de 2024, também marca a entrada da montadora nos segmentos das crossovers de média cilindrada. O modelo vai chegar em breve nas lojas padronizadas pelo público sugerido de R$ 18.990.

A nova Storm 200 entrega a robustez de uma motocicleta de pegada aventureira, com o conforto e a agilidade de um modelo urbano, e apresenta um novo conceito de acabamento premium Shineray. A iluminação full LED reforça o design da moto, o painel é 100% digital em LCD, com carregador USB 5v que garante mais praticidade e torna a moto ainda mais funcional.

As rodas são de liga leve de 17 de polegadas e contam com ABS de duplo canal, que vai agir tanto na dianteira quanto na traseira. Os freios são a disco nas duas rodas para garantir ainda mais segurança. Outro destaque da Storm é a suspensão dianteira invertida, que atua na absorção de impactos no trajeto, diferencial encontrado em motos de categorias superiores. O modelo estará disponível nas tradicionais cores preto, cinza e amarelo.

“Quando a Shineray estreia em um novo segmento, buscamos oferecer diferenciais que vão além do esperado, para proporcionar uma experiência única ao condutor. Cada detalhe foi cuidadosamente pensado para atender às necessidades dos nossos clientes, muitos destes já fidelizados à marca e em busca de veículos mais potentes. Temos certeza que a Storm vai superar as expectativas do mercado”, destaca o diretor de Supply Chain da Shineray do Brasil, Thomas Medeiros.

Desempenho e potência reforçados

O motor da Storm 200 é monocilíndrico, 4T, 4 válvulas, EFI, balanceado, e conta com refrigeração líquida para melhorar o desempenho. O câmbio de seis marchas, que proporciona velocidade de cruzeiro com rotação mais baixa, resulta em mais economia de combustível e conforto na pilotagem. A velocidade máxima é de até 130km/h, com potência máxima de 20,4, cv e torque máximo de 18N.m /7.500rpm. A tecnologia da injeção eletrônica, já conhecida, entrega a economia na rodagem.

A STORM 200 é o terceiro lançamento da Shineray neste ano, que foi selado pela chegada da Urban e da Free, ambos modelos de 150 cilindradas e com grande aceitação comercial.

No tocante às vendas, a Shineray não para de surpreender: de janeiro até o momento, foram vendidas mais de 62 mil unidades, desempenho que antecede em quatro meses a meta comercial da montadora para o exercício de 2024. Em julho, a marca completou 18 anos de operações no país. (Foto: Shinerai/Divulgação).