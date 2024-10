Serviço de chofer particular traz inovações ao transporte corporativo

O transporte por aplicativo, cada vez mais popular entre os brasileiros, continua a crescer. Segundo a Pesquisa CNT de Mobilidade da População Urbana 2024, realizada pela Confederação Nacional de Transportes (CNT), em parceria com a Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU), o uso desse serviço subiu de 1% em 2017 para 11,1% em 2024. A Confederação Nacional da Indústria (CNI), em levantamento de 2023, já indicava essa tendência: 64% dos entrevistados classificaram o transporte por aplicativo como bom ou ótimo, à frente do metrô, com 58% e bem acima do ônibus, que obteve apenas 29%. No setor corporativo, o transporte por aplicativo se destaca como uma solução conveniente, oferecendo a possibilidade de ter um “chofer particular” à disposição de forma prática, eficiente e mais econômica.

Novidade para o transporte empresarial

Para atender usuários que necessitam de veículos em horários específicos ou por períodos prolongados, a plataforma de mobilidade urbana V1 lançou o V1 Viagem: um serviço de transporte de passageiros disponível via aplicativo ou web, com pagamento sob demanda e a opção de solicitações diretas ou agendadas, tudo realizado na própria plataforma. Em Curitiba, o serviço para empresas foi introduzido de maneira experimental em maio deste ano, incluindo atendimento à cidade de Araucária, na região metropolitana. Segundo o gerente de serviço do V1, Gilberto Rosa, o principal diferencial do serviço está na gestão completa: “Nossos motoristas são contratados em regime CLT e passam por um rigoroso treinamento em direção defensiva e atendimento, oferecido em nossa escola interna de formação, garantindo a excelência do serviço.”

Quanto à prestação de serviço, Gilberto destaca que os motoristas não recusam viagens, são pontuais e permanecem à disposição do cliente, podendo ajustar a rota e aguardar sem qualquer dificuldade. “Isto acontece porque eles não são remunerados por viagem, mas recebem um salário fixo e uma bonificação com base no nível de atendimento. Essencialmente, os motoristas atuam como choferes particulares, proporcionando uma experiência premium aos usuários. Esse diferencial coloca o V1 Viagem à frente de outros serviços de transporte por aplicativo, uma vez que é oferecido tanto para trajetos pontuais quanto para períodos prolongados, permitindo que uma viagem dure minutos ou horas, conforme a necessidade do cliente”, explica.

Sobre os veículos disponibilizados, o gerente afirma que são sempre modelos novos, da categoria sedan médio como Corolla e Ônix Premier, com amplo espaço para o transporte confortável dos passageiros, além de capacidade no porta-malas para até três malas grandes. “Os veículos são inspecionados diariamente antes de o motorista iniciar sua jornada, com a limpeza e a manutenção preventiva sempre em dia”, afirma.

Como funciona e quais os benefícios para empresas?

A empresa realiza o cadastro gratuito da empresa interessada, oferecendo precificação exclusiva e o cliente pode solicitar o serviço via aplicativo e/ou plataforma web, de acordo com a necessidade do cliente. Ao destacar os benefícios do serviço para empresas, o gerente reforça a qualidade, segurança, pontualidade, padronização no atendimento e nos veículos, além das viagens agendadas e a ausência de cancelamentos. Um case de sucesso é o atendimento à Petrobras. Além da estatal, mais de dez empresas paranaenses estão em fase de negociação para aderir ao serviço.

Por meio do extenso treinamento e do comprometimento dos motoristas, o V1 Viagem disponibiliza uma alternativa de transporte que prioriza conforto, praticidade e qualidade. “Nossos usuários embarcam e desembarcam no horário desejado, usufruindo de um serviço de altíssima qualidade, com veículos limpos, com a manutenção em dia e monitorados 24h. Além disso, não há cancelamentos, o que garante mais confiança ao cliente, evitando atrasos”, finaliza Gilberto. (Fotos: Envato Imagens/Divulgação).