Seres M7 começa a ser entregue aos clientes brasileiros em abril

A Seres Brasil confirma para abril o início das entregas do modelo M7, SUV de luxo para seis pessoas, a clientes brasileiros. Duas unidades estão no País desde o último trimestre de 2023 e podem ser vistas na matriz da Seres em Alphaville e no showroom da marca na Avenida Europa, em São Paulo.

Com alto luxo, muito conforto e repleto de atributos tecnológicos e de conectividade, o Seres M7 se beneficia do mesmo conjunto propulsor do Seres 5 EVR e é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 4,8 segundos. O Seres M7 tem capacidade para seis pessoas e possui bancos com gravidade zero, que dão aos passageiros a sensação de flutuar entre nuvens. A propulsão elétrica com extensor garante até 1.100 km de autonomia. O modelo se beneficia de tecnologia Huawei nos sistemas de conectividade e nas baterias.

Na China, os pedidos do M7 continuam a crescer, apesar das entregas serem limitadas pela capacidade de produção. Foram mais de 130 mil encomendas nos quatro meses transcorridos desde o lançamento do atual modelo. O preço do modelo no mercado brasileiro será confirmado por ocasião da chegada das unidades destinadas a clientes.