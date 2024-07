Senninha viaja no tempo para se encontrar com ídolo Ayrton Senna

Um piloto mirim que tem o sonho de ser campeão, mas enfrenta um obstáculo: pilotar na chuva, em pista molhada. Determinado a superar essa dificuldade, ele embarca em uma aventura no tempo para conseguir dicas valiosas do mestre em pilotar na chuva, Ayrton Senna. Esse é o fio condutor de “O Pilotinho do Futuro”, nova série do Senninha, que estreou dia 24 de julho no canal do personagem, no YouTube.

A série é composta por 08 episódios que serão lançados mensalmente e mostram o personagem infantil em corridas históricas da carreira de Ayrton Senna. A primeira parada é em Suzuka, 1988, quando o piloto conquistou o primeiro título na Fórmula 1. Com uso de tecnologia 3D nas animações, o brasileiro será recriado pela equipe de animadores da série. Veja o link: https://www.youtube.com/watch?v=L2-fOZsKGIE.

“Preparamos algo inédito para unir fãs de todas as gerações nas celebrações dos 30 anos do legado do Ayrton. A partir de um enredo repleto de aventura, buscamos alimentar o imaginário das crianças e trazer a nostalgia para os adultos que cresceram com o Senninha. É uma série para pais e filhos assistirem juntos, reviverem grandes momentos da carreira do Ayrton e ensinarem que não devemos desistir dos nossos sonhos”, afirma Bianca Senna, CEO da Senna Brands e sobrinha do tricampeão.

O personagem Senninha foi lançado em 1994 pelo próprio Ayrton Senna com o objetivo de conectar as gerações mais novas aos valores positivos do tricampeão, além de desempenhar um importante papel no estímulo ao desenvolvimento de habilidades motoras, socioemocionais e o cuidado com o meio ambiente. Ao longo de três décadas, o Senninha e sua turma estiveram presentes em histórias em quadrinhos, desenhos animados e produtos oficiais que, até hoje, despertam o interesse de compra de 93% dos pais, de acordo com uma recente pesquisa feita pela marca.

A série “O Pilotinho do Futuro” promete cativar ainda mais os espectadores de todas as idades e inspirar famílias e educadores, mostrando que com determinação, propósito e boas orientações – além de uma boa dose de aventura -, qualquer obstáculo pode ser superado.

Sinopse oficial

Senninha está prestes a conquistar mais uma corrida, até que é surpreendido pela chuva e acaba perdendo não só a prova, mas o campeonato. Quando isso acontece, o pilotinho percebe que não pode mais se deixar vencer pela chuva e toma uma decisão: vai pedir conselhos ao seu ídolo e melhor piloto da história em pistas molhadas, Ayrton Senna.

Com a ajuda de mais uma engenhoca criada por Neco e a nova versão inteligente do capacete Meu Herói, Senninha parte em uma viagem pelo tempo, visitando Grandes Prêmios icônicos da Fórmula 1 em busca de um encontro especial com o tricampeão mundial e acaba aprendendo lições que vão muito além da pilotagem.

A série, disponível exclusivamente no canal oficial do Senninha no YouTube, é a primeira do personagem a contar com a tecnologia de renderização das animações em 3D, que acrescenta profundidade e mais realismo às cenas, fazendo com que os espectadores se sintam ainda mais parte da história.

Em “O Pilotinho do Futuro”, você encontrará emoção, diversão e muita nostalgia ao acompanhar nosso pilotinho favorito em uma aventura inédita. Aperte os cintos e viaje nessa com Senninha e sua turma!

Ficha técnica:

Direção geral: Bianca Senna Lalli Nery;

Roteiro: Kaled Karbour;

Identidade visual: Érica Lima Di Miscio;

Criadores do Senninha e sua turma: Rogério Martins e Ridaut Dias.

AGA Studios:

Direção de arte: Antoniane Gimenez;

Direção audiovisual: Antoniane Gimenez e Celso Soldi;

Pós-produção: Celso Soldi;

Animação 2D: Carlos Tureta, Antoniane Gimenez, Genoviz Pagani e Celso Soldi;

Animatic/Storyboard: Genoviz Pagani;

Ilustração/Arte final/Colorização: Genoviz Pagani, Antoniane Gimenez e Andressa Feitosa;

Animação e ilustração 3D: Antoniane Gimenez;

Músicas/Trilha incidental/Sonoplastia: Antoniane Gimenez.

Epidemic Sound:

Vozes originais: Caroline Rocha e Levi Aysar.

(Ilustração: Senna Brands/Divulgação).