Scania Cotrasa inaugura nova concessionária no Paraná

A Casa Scania Cotrasa traz como novidade mais uma concessionária no Paraná, localizada em Santa Terezinha de Itaipu, que já está funcionando para qualificar ainda mais o atendimento e aumentar a cobertura aos clientes no estado. Estrategicamente instalada às margens da BR-277, está próxima da Tríplice Fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, corredor de grande movimentação de caminhões e ônibus rumo às rotas do Mercosul. O atendimento é de segunda a sexta das 8 às 18 horas.

“Reforçamos o compromisso com o Estado do Paraná e nossos clientes em mais um investimento importante comprovando o quanto a Cotrasa acredita no potencial do transporte na região. Juntamente com a Scania, seguimos apoiando aos clientes na jornada de liderança na transição a um sistema de transporte mais sustentável. A nova instalação é fruto de muito trabalho e inovação de uma equipe de colaboradores comprometida em oferecer a melhor solução aos clientes de caminhões, ônibus e motores, de todos os tamanhos e perfis de operação”, diz Cristiano Locatelli, diretor da Casa Scania Cotrasa.

As localidades próximas da Tríplice Fronteira são conhecidas pela alta circulação de caminhões e ônibus. Foz do Iguaçu sempre foi muito pujante. De acordo com Locatelli, nos últimos tempos foram feitos investimentos em infraestrutura, que fomentaram ainda mais a importação e a exportação, resultando em crescimento ano a ano da cidade. “Somado a outros fatores, vínhamos observando um acréscimo de frota Scania na região e potencial de mais 1.200 veículos passantes/mês, que poderão ser atendidos na nova Cotrasa. Nossa filial mais próxima está em Cascavel, distante 145 km. Portanto, haverá incremento da área de cobertura em quase 10%. Vamos aumentar as vendas e crescer na participação de mercado local, do qual, hoje, a marca Scania detém em torno de 35%. Os produtos Scania proporcionam o menor custo total de operação”, conclui Locatelli.

“A Casa Scania Cotrasa Santa Terezinha de Itaipu já está dentro dos modernos padrões que regem as normativas da Scania para sua rede de concessionárias”, comenta Pietro Nistico Neto, gerente de Desenvolvimento de Serviços da Scania Operações Comerciais Brasil.

São 1.300 metros quadrados de área construída, dentro de um espaço total de 8.500 metros quadrados, e 14 boxes de atendimento na oficina.

“Em todas as ações da Cotrasa, o cliente está sempre em primeiro lugar e a sua satisfação é o nosso principal objetivo. Nesse novo ponto de atendimento, não será diferente. Quando estudamos uma nova filial, analisamos desde o melhor local ao perfil dos clientes próximos e potencial de frotas passantes. Estamos muito bem estruturados para atender as demandas desta região. Sabemos da grande concentração de veículos rumo às rotas do Mercosul e demais países da América do Sul. Nosso compromisso com o cliente é oferecer o melhor atendimento e uma completa solução de transporte”, diz Maxilane Susstrunk, gerente de Operações Cotrasa Cascavel e Santa Terezinha de Itaipu. (Fotos: Scania Cotrasa/Divulgação).