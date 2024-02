Royal Enfield apresenta as Twins Interceptor e Continental GT

As motocicletas de grande sucesso da Royal Enfield, a Interceptor 650 e a Continental GT 650, têm atraído entusiastas do mundo todo por sua autenticidade e experiência de pilotagem divertida desde 2018. Atendendo os fãs das Twins, a Royal Enfield traz esses modelos para o mercado brasileiro. As novas versões da Interceptor e da Continental GT vêm em novas cores e com recursos funcionais e ergonômicos aprimorados.

A Interceptor passa a ter duas versões estilo black-out nas tonalidades Black Ray, Barcelona Blue, Cali Green e Black Pearl. Já a Continental GT recebe as cores Slipstream Blue e Apex Grey, também no estilo black-out. Todas as opções de cor virão com novos recursos funcionais e ergonômicos, como assento mais confortável, novo quadro de comando, uma porta USB de 12 volts e farol de LED.

O estilo black-out confere aos dois modelos motor e escapamento pretos. Esse visual contribui para a estética da motocicleta, fundindo-se perfeitamente com seu chassi e mantendo os holofotes em seu tanque para um visual. O que tornará essas motocicletas ainda mais surpreendentes são as rodas de liga leve fundidas e suspensão afinada com amortecedores duplos pressurizados a gás e os pneus sem câmara de ar, que serão itens de série das novas versões.

“A Interceptor 650 e a Continental GT 650 têm verdadeiros fãs entusiastas de pilotagem em todo o mundo. Estamos certos de que as versões all-black definitivamente darão aos clientes mais motivos para pilotar essas motocicletas, enquanto as atualizações funcionais proporcionarão uma experiência de pilotagem mais divertida e agradável”, comenta B. Govindarajan, CEO da Royal Enfield.

Desde seu lançamento, as Twins foram extremamente bem recebidas pelos amantes do motociclismo do mundo todo e foram fundamentais para a expansão global e o sucesso da marca nos últimos anos, segundo Claudio Giusti, diretor geral da Royal Enfield Brasil.

“A Interceptor 650, uma roadster por excelência, conquistou muitos pilotos mundo afora e ganhou vários prêmios como o MCN ‘Retro Motorcycle of the Year’, duas vezes consecutivas. Enquanto a Continental GT 650 cresceu para se tornar uma marca registrada da cultura café racer em todo o mundo e tem alimentado a vanguarda de subculturas e comunidades de motociclismo na Índia e por aqui no Brasil também”, conta o executivo.

As novas Twins estarão à venda em toda rede brasileira de concessionárias a partir de XX de fevereiro de 2024. Os modelos com novas cores, detalhes no estilo black-out e novos recursos chegam para o mercado nacional a partir de R$ 28.900,00 para a Interceptor 650 e R$ 30.900,00 para a Continental GT 650. Conheça as motocicletas e faça o test ride em nossas lojas: https://www.royalenfield.com/br/pt/locate-us/dealers/.