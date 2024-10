Rota Fenatran debate o futuro do transporte rodoviário de cargas no Brasil

O futuro do transporte rodoviário de cargas será debatido na Fenatran 2024. A principal feira para o setor da América Latina, receberá mais uma edição do Rota Fenatran, workshop de painéis e palestras que aborda as principais expectativas e previsões para o setor em 2025. O encontro será dia 05 de novembro, no Espaço de Conteúdo e faz parte da programação oficial da Fenatran, que ocorre de 4 a 8 de novembro, no São Paulo Expo. A entrada é gratuita e aberta a todos que se credenciaram para visitar a área de exposição.

O gerente executivo da Fenatran, Thiago Braga Ferreira, explica que a programação terá painéis com conteúdos focados nos principais desafios da indústria de veículos pesados e logística. “Vamos receber importantes nomes do mercado e de associações parceiras da feira, como NTC, ANFIR, CNT e Anfavea, que vão tratar de temas muito pertinentes para toda a cadeia de transporte, como alternativas energéticas, custos para os frotistas, além de fazer projeções para o próximo ano”, explica.

No primeiro painel, que acontece às 14h15, os participantes vão saber mais sobre os principais destaques e tendências da IAA Transportation, feira europeia dedicada aos veículos comerciais e industriais que ocorreu no mês de setembro, em Hannover, na Alemanha.

Na sequência, às 14h15, o espaço recebe representantes da Volvo, Scania, Mercedes-Benz, DAF, Iveco e Volkswagen Caminhões e Ônibus, que vão apontar as tendências do mercado. Entre os temas de destaque estão a produção, vendas e exportações de caminhões este ano e as perspectivas para 2025. Também fazem parte do debate as metas da redução das emissões, novas alternativas de propulsão, uso do biodiesel, entre outros temas. Para encerrar, os speakers vão tratar da previsão de um futuro Euro 7, expectativas com financiamento verde e programas de renovação de frota.

No terceiro painel, às 15h15, Henry Joseph Junior, diretor de sustentabilidade e de parcerias estratégicas e institucionais da Anfavea, a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, vai apresentar os Caminhos da Descarbonização no Brasil. O estudo reúne diversos dados e estatísticas, além de propor algumas soluções para reduzir ou zerar a emissão de gases de efeito estufa e carbono do setor automotivo na atmosfera.

A palestra, que começa às 15h50, traz o ponto de vista dos transportadores de cargas e as dificuldades enfrentadas pelo segmento com o aumento dos custos operacionais e dos insumos básicos, a falta de motoristas e a questão dos impostos. Na sequência, representante da CNT, a Confederação Nacional do Transportes, vão trazer a visão da entidade sobre o cenário atual do segmento.

E para encerrar a programação do dia, às 17h10, Fenabrave, NTC e ANFIR vão abordar as novas alternativas energéticas, assim como o emprego de medidas para redução de acidentes e de roubos de cargas. Outros temas também serão debatidos, entre eles o mercado de implementos rodoviários e as inovações tecnológicas de caminhões e carroçarias.

Para ter acesso a Fenatran bem como ao Rota Fenatran e Espaço de Conteúdo é necessário fazer o credenciamento prévio. Para se cadastrar, os participantes devem clicar no link: https://na.eventscloud.com/805101?categoryid=5363068, acessar o site e preencher as informações requisitadas. A credencial permite a entrada gratuita aos pavilhões do São Paulo Expo durante os cinco dias de feira.

Serviço – Rota Fenatran:

Data: 05 de novembro (terça-feira);

Horário: a partir das 13h30;

Endereço: SP Expo – Espaço de Conteúdo Fenatran: Pavilhão 8, Sala 101.

(Foto: Fenatran 2024/Divulgação).