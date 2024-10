Roberto Cortes é agora Cidadão Resendense

Roberto Cortes, presidente e CEO da Volkswagen Caminhões e Ônibus, é o mais novo Cidadão Resendense. O executivo recebeu o título honorário esta terça-feira (22) da Câmara Municipal de Resende (RJ) durante cerimônia comemorativa aos 223 anos da cidade, ao lado de outros homenageados, convidados e autoridades no Teatro da Academia Militar das Agulhas Negras. Cortes, que já havia sido agraciado com a comenda Conde de Resende, tornou-se Cidadão Resendense poucas semanas após receber a Medalha Tiradentes pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro.

O título de Cidadão Resendense foi criado pela Câmara em 1966, e inicialmente, era entregue apenas a vereadores que não tivessem nascido no município. A partir de 1984, porém, uma nova resolução estendeu o título a pessoas que tivessem prestado relevantes serviços à cidade. Roberto Cortes foi indicado por Sandro Ritton, vereador e presidente da Câmara Municipal de Resende.

“A concessão do título de Cidadão Resendense a Roberto Cortes é um justo reconhecimento ao executivo que trabalhou não apenas pela instalação da Volkswagen Caminhões e Ônibus em nossa cidade, mas pelo contínuo crescimento de sua moderna fábrica, que ainda abriga o Centro Mundial de Pesquisa e Desenvolvimento da marca. Trazendo um enorme impacto positivo para a economia de toda a região Sul Fluminense”, justificou Sandro.

Agradecimento

A Volkswagen Caminhões e Ônibus levou para Resende não apenas uma fábrica, mas o seu centro mundial de pesquisa e desenvolvimento de produto. E Roberto Cortes defendeu junto à matriz da montadora seis ciclos consecutivos de investimentos, que até o fim de 2025 chegarão a R$ 7,5 bilhões.

“Receber o título de Cidadão Resendense ao mesmo tempo em que comemoro 55 anos de carreira e 45 anos de Grupo Volkswagen é uma grande alegria. Resende é mais do que a cidade que sedia a Volkswagen Caminhões e Ônibus: é onde desenvolvemos e produzimos as novidades que irão encantar clientes em mais de 30 países pelo mundo. À frente da líder brasileira em vendas de caminhões e vice-líder no mercado de ônibus, bem como de seus 5 mil colaboradores, agradeço por estarmos juntos nessa caminhada de sucesso”, disse Cortes. (Foto: VWCO/Divulgação).