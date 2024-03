Rentabilidade de carros usados cresce no primeiro bimestre

O primeiro bimestre foi uma surpresa positiva para o mercado de veículos usados no Brasil com maior rentabilidade para as concessionárias. Apesar de contar com menos dias úteis, o mês de fevereiro registrou forte aumento das vendas, o que resultou em alta dos preços e fez o ticket médio voltar a se aproximar dos R$ 79.000,00. De acordo com o Estudo Megadealer de Performance de Veículos Usados powered by Auto Avaliar (PVU), o ticket médio passou de R$ 78.139 em janeiro para R$ 78.936 em fevereiro, alta de 1%.

Dados da Fenabrave dão conta que, somente no 1º bimestre deste ano, já foram 28 mil automóveis comercializados a mais que no mesmo período em 2023. No mês passado, as vendas atingiram 839 mil unidades comercializadas. A relação entre a venda de usados versus novos também cresceu: foram 5,4 carros usados para cada carro 0km em fevereiro de 2024. Todo este movimento resultou no aumento da margem bruta média das concessionárias, que passou de 10,9% no primeiro mês de 2024 para os atuais 11,2%. Este é o maior patamar desde setembro de 2023. Já o giro de estoque foi de 41 dias.

Somente na plataforma Auto Avaliar foram realizadas 174 mil avaliações, com 27 mil automóveis comprados pelas concessionárias conectadas no mês de fevereiro. Nos dois primeiros meses do ano, a plataforma registrou 64 mil vendas, 5.600 unidades a mais que em 2023. “A expectativa para os próximos meses é positiva, o que leva as concessionárias a recomporem o estoque. A alta da margem bruta demonstra que o primeiro semestre será positivo para o mercado de usados, ainda mais diante da queda das taxas de juros”, afirma o CEO da Auto Avaliar e Megadealer, J. R. Caporal.

Hyundai, Chevrolet e Fiat foram as redes de concessionárias que registraram uma melhor taxa de conversão (avaliação versus venda), com 19%.

Mais rentáveis

Com um preço médio de R$ 64 mil, o Fiat Argo foi o negócio mais rentável do mês de fevereiro. A margem bruta do veículo se encontra em 12,4% e seu giro é de 32 dias. O segundo lugar ficou com o Toyota Yaris, com preço médio de R$ 86 mil e o terceiro com o Honda HRV (R$ 128 mil), que tem mês a mês figurado nas primeiras posições.

Com presença em sete países, a plataforma Auto Avaliar atende, atualmente, 4.200 concessionárias e mais de 38.000 lojas independentes e realiza R$ 1,4 bilhão de vendas anuais. A base de dados do estudo abrangeu 2.563 concessionárias, de 23 marcas, cadastradas em todo o Brasil. (Foto: Divulgação).