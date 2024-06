Renault tem versões transformadas do utilitário Kangoo 1.6 SCe Flex

Para apresentar todas as características do Kangoo 1.6 SCe Flex, lançado recentemente no mercado brasileiro, a Renault do Brasil, em parceria com transformadores homologados pelo “Agrément Renault”, revelou quatro conceitos do modelo preparado para diferentes atividades profissionais. Foram apresentados quatro Kangoo transformados em baú refrigerado, veículo para transporte PET, oficina móvel e ambulância.

Os veículos representam a flexibilidade e as inúmeras possibilidades de transformação do Kangoo 1.6 SCe Flex, furgão compacto que traz a maior capacidade de carga, todas as características exclusivas da porta lateral deslizante e a maior potência do segmento. Além disso, oferece conforto e conectividade para os ocupantes e excelente custo de operação, com o menor custo de manutenção do segmento.

“Criamos esses conceitos para mostrar na prática como é possível usar o Kangoo para diferentes atividades profissionais, atendendo tanto a microempreendedores como a grandes frotas, com soluções customizadas para cada necessidade”, explica Alex Dias, diretor de vendas a empresas da Renault do Brasil.

Os desenvolvimentos dos conceitos foram realizados por dois transformadores homologados: FLASH (refrigerado, oficina móvel e ambulância) e REVO (petshop),. Atualmente, a Renault possui sete transformadores homologados pelo “Agrèment Renault”, um padrão global de certificação de qualidade da marca, que atesta os processos de transformação em veículos da marca.

Com os transformadores homologados Renault, o cliente mantém a garantia de fábrica para o veículo e pode utilizar toda a estrutura especializada da Rede PRO+ para revisões e manutenções de rotina.

Os veículos transformados pelas empresas certificadas como o “Agrèment Renault”, têm a facilidade na hora de realizar o financiamento, já que o cliente fatura o veículo completo, evitando a realização de dois financiamentos e/ou negociações paralelas – o do carro e a adaptação.

Atualmente, a Renault possui sete empresas certificadas, que trazem como especialidade as seguintes transformações (não se limitando a apenas esse tipo):

Flash: viaturas e ambulância;

viaturas e ambulância; Revo: viaturas, ambulância, escritório e escritório móvel;

viaturas, ambulância, escritório e escritório móvel; Marticar: van executiva;

van executiva; Raytec: ambulância, base-móvel, van executiva de passageiros e van com acessibilidade;

ambulância, base-móvel, van executiva de passageiros e van com acessibilidade; Niks: ambulância, base-móvel, van executiva de passageiros e van com acessibilidade;

ambulância, base-móvel, van executiva de passageiros e van com acessibilidade; Engesig: viaturas, ambulância e transporte de detenções;

viaturas, ambulância e transporte de detenções; Alltech: viaturas e ambulância.

Parceiro do seu negócio

O Kangoo traz maiores especificações e capacidade de carga do segmento. É o único que possui porta lateral deslizante e carrega até 750 kg, em um compartimento de carga de 3,3 metros cúbicos de capacidade. Com dimensões privilegiadas, o Kangoo tem 1.866 mm de comprimento de área de carga, largura máxima de 1.441 mm e altura de 1.226 mm no compartimento de carga, com portas assimétricas que abrem até 180º com sistema de travamento a 90º para evitar fechamento de forma involuntária.

Equipado com o confiável e eficiente motor 1.6 SCe Flex, fabricado no Brasil pela Horse, o Kangoo oferece maior potência e torque do segmento, com 115 cv e 15,7 kgfm de torque, o que se traduz em mais agilidade no uso urbano, mesmo em condições de maior carga. Combinado com a transmissão manual de cinco marchas, o Kangoo oferece uma dirigibilidade agradável e eficiente.

O Kangoo, assim como a Renault, é parceiro do negócio do seu cliente e oferece um custo de operação competitivo, com o menor custo de reparabilidade do segmento e o menor custo de manutenção. (Foto: Renault/Divulgação).