Renault revitaliza quadras de tênis de saibro no Parque Jacintho Alberto

A Renault, em parceria com a Urbia, revitalizou, e fará a manutenção, de duas quadras de saibro no Parque Jacintho Alberto, na região de Pirituba, em São Paulo, como parte de um projeto social de educação pelo esporte. Esse projeto faz parte de uma estratégia global da Renault chamada “Give me 5”, que busca ações para democratização do tênis, promovendo o esporte em áreas públicas e impulsionando as futuras gerações do Tênis mundial.

As quadras são de saibro, uma das superfícies mais antigas e mais nobres da história do tênis, e já estão disponíveis para os visitantes do parque. Em junho deste ano, a Renault iniciou essa parceria com a Urbia, entregando duas quadras de tênis totalmente novas para os usuários do Parque Ibirapuera, em São Paulo.

Além disso, em agosto, a Renault do Brasil e o Instituto Renault promoveram a reforma e pintura da quadra poliesportiva do Centro Educacional Unificado (CEU) Campo Limpo, na cidade de São Paulo (SP). O espaço abriga cerca de 80 crianças de 7 a 14 anos, beneficiadas pelo projeto “Tenista Cidadão – Esporte, Educação Integral e Protagonismo” e alunos do CEU.

“Seguimos nosso objetivo de democratizar o tênis e impulsionar as futuras gerações do esporte, com a disponibilização de novos espaços para a prática em áreas públicas. O tênis traz valores muito importantes para a sociedade”, conta Aldo Costa, diretor de marketing da Renault do Brasil. Desde 2022 a Renault é parceira premium do tradicional torneio de tênis Roland-Garros.

“A Urbia tem como missão contribuir com o desenvolvimento humano e colaborar para a valorização de espaços de preservação ambiental que proporcionem lazer qualificado, esporte e cultura para todos. A disponibilização dessas quadras, por meio da parceria com a Renault que vem agregar força no processo de democratização do esporte, oferece novos espaços a essa população que está mais afastada dos grandes centros, proporcionando a oportunidade de acesso às atividades esportivas”, destaca o diretor comercial da Urbia, Samuel Lloyd.

Além de representantes da Renault e Urbia, jovens atendidos pelo projeto social do Instituto Patrícia Medrado estiveram presentes na inauguração das quadras, acompanhando a diretora executiva do IPM, a ex-tenista profissional Patrícia Medrado, número um do ranking brasileiro na modalidade por onze anos, entre 1974 e 1985.

Urbia Gestão de Parques

Criada em 2019, a Urbia Gestão de Parques nasce para valorizar, cuidar e preservar o patrimônio histórico e ambiental, enquanto oferece lazer qualificado, entretenimento e cultura a todos os usuários. A dedicação da empresa se concentra em criar, a cada dia, um mundo melhor com mais diversidade, inclusão e cidadania. Ao todo, são quatro concessões especializadas na gestão de parques públicos da capital paulista e da região sul do país. A primeira é a Urbia Gestão de Parques de São Paulo é uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) criada para cuidar da gestão dos seis parques paulistanos (Ibirapuera, Tenente Brigadeiro Faria Lima, Jacintho Alberto, Jardim Felicidade, Eucaliptos e Lajeado), apoiada no desenvolvimento sustentável, com o objetivo de conectar pessoas por meio do lazer, entretenimento e cultura, e proporcionar momentos de imersão e harmonia com a natureza. Além destes, a Urbia também é responsável pela gestão dos Parques Horto Florestal e da Cantareira, ambos localizados na Zona Norte de São Paulo/SP; áreas de visitação dos Parques Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral (Cânions), situados em Cambará do Sul/RS; e das áreas de visitação do Parque Nacional do Iguaçu, em Foz do Iguaçu/PR, com os mesmos propósitos e modelo de gestão.