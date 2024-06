Renault apresenta o utilitário Kangoo 1.6 SCe Flex

A Renault do Brasil inicia as vendas do Kangoo 1.6 SCe Flex. O furgão compacto traz a maior capacidade de carga, toda a versatilidade da exclusiva porta lateral deslizante e a maior potência do segmento. Além disso, oferece conforto e conectividade para os ocupantes e excelente custo de operação, com o menor custo de manutenção do segmento.

Produzido na fábrica de Santa Isabel, em Córdoba, na Argentina desde 1998, o Kangoo lidera o segmento de furgões compactos há 24 anos em seu mercado de origem e já teve mais de 470 mil unidades produzidas. O furgão compacto também é exportado para o México, Colômbia e Uruguai.

“Com a chegada do Kangoo 1.6 SCe Flex, ampliamos a nossa ofensiva no segmento de furgões, onde já oferecemos o Kangoo E-Tech 100% elétrico e a linha Master que tem 10 anos de liderança no mercado. Ele é a melhor opção em furgão compacto da categoria, combinando versatilidade, robustez e conforto com um excelente custo de operação”, explica Ricardo Gondo, presidente da Renault.

O modelo chega ao mercado em versão única, Advanced, com preço de R$ 120.800 e duas opções de cores: branco Glacier e prata Etóile.

Versatilidade e segurança na carga

O Kangoo traz a maior versatilidade e capacidade de carga do segmento. É o único que possui porta lateral deslizante e carrega até 750 kg, em um compartimento de carga de 3,3 metros cúbicos de capacidade. “A porta lateral deslizante, solução também presente no Kangoo E-Tech 100% elétrico e na Master, é um diferencial do Kangoo no segmento de furgões compactos, pois além de facilitar o acesso às cargas localizadas no fundo do compartimento de carga, permite que o operador realize a carga e descarga da calçada, com toda a segurança e rapidez”, explica Alex Dias, diretor de vendas a empresas da Renault do Brasil.

Com dimensões privilegiadas, o Kangoo tem 1.866 mm de comprimento de área de carga, largura máxima de 1.441 mm e altura de 1.226 mm no compartimento de carga, com portas assimétricas que abrem até 180º com sistema de trava à 90º para evitar fechamento de forma involuntária.

Internamente, o compartimento possui oito ganchos de fixação de carga no assoalho e laterais, bem como divisória de proteção entre a cabine e o compartimento de carga com escotilha. A largura de abertura das portas traseiras, de 1.172 mm é 11 cm superior a do principal concorrente.

A porta lateral, por sua vez, possui largura de abertura máxima de 717 mm por 1.046 mm de altura, permitindo ampla facilidade na carga e descarga. Sua abertura deslizante passou por ciclos de testes de 100 mil aberturas e fechamentos durante seu desenvolvimento, sem alteração da condição de funcionamento.

Robustez e confiabilidade

O Kangoo possui uma construção robusta que permite confiabilidade em sua operação. O time de engenharia da Renault percorreu mais de 840 mil quilômetros em testes, com mais de 50 protótipos, totalizando mais de 393 mil horas de desenvolvimento do produto. Desde o lançamento da última geração na Argentina, mais de 60 mil consumidores já utilizam o modelo em suas operações.

O norte do desenvolvimento do modelo foi oferecer um produto confiável, robusto e com baixo custo de manutenção, combinando conforto tanto em condição de carga máxima, como rodando vazio. A suspensão dianteira é do tipo MacPherson, independente, montada em uma estrutura com subchassi dianteiro, que reduz vibrações, trazendo mais conforto de rodagem. Atrás, a suspensão é por eixo de torção, com molas helicoidais e barra estabilizadora e barra anti-rolagem, controlando as movimentações da carroceria em qualquer condição de carga.

O conjunto mecânico também reforça essa robustez. Equipado com o confiável e eficiente motor 1.6 SCe Flex, fabricado no Brasil pela Horse, o Kangoo oferece a maior potência e torque do segmento, com 115 cv e 15,7 kgfm de torque, o que se traduz em mais agilidade no uso urbano, mesmo em condições de maior carga. Combinado com a transmissão manual de cinco velocidades, o Kangoo oferece uma dirigibilidade agradável e eficiente.

O motor 1.6 SCe Flex traz duplo comando de válvulas variável na admissão, injetores posicionados no cabeçote que garantem alta eficiência e bom desempenho desde as baixas rotações. Com acionamento de comandos feito por corrente, permite alta durabilidade do conjunto motriz e confiabilidade.

Além disso, o Kangoo possui diversas ferramentas para auxiliar no consumo de combustível, como o Sistema GSI (Gear Shift Indicator) indicador de momento ideal de troca de marchas, que, se usado corretamente, pode proporcionar uma redução de até 5% no consumo de combustível, além de aumentar a durabilidade do conjunto mecânico e a função ECO Mode. Para auxiliar o condutor na economia de combustível e no monitoramento de suas viagens, a central multimídia traz as funções Eco Scoring e Eco Monitoring.

Na segurança o Kangoo traz diversos itens que tornam a condução mais segura, como Assistente de Partida em Rampa (HSA), Assistente de Frenagem de Emergência (AFU), Controle de Tração (TCS) e Estabilidade (ESP), além de freios ABS com distribuição eletrônica de força de frenagem (EBD). Além disso, o Kangoo traz faróis com regulagem elétrica de altura e sensores de estacionamento traseiros.

Conforto e conectividade

Internamente, o Kangoo oferece uma cabine com conforto de veículo de passeio e robustez de um furgão. O ocupante encontra bancos ergonômicos individuais, ar-condicionado, vidros, retrovisores e travas elétricas, além de um sistema multimídia com tela de 7” sensível ao toque, com conectividade aos sistemas Apple CarPlay e Android Auto, permitindo o espelhamento de mapas e rotas. Este item representa maior segurança e redução dos custos de multas atrelados ao uso do aparelho celular durante a condução.

Para permitir o alojamento de diferentes itens indispensáveis no dia a dia do operador, o Kangoo possui ainda 10 compartimentos para pequenos objetos, totalizando 33 litros de capacidade adicional, incluindo um largo compartimento na parte superior da cabine, com 12 litros de capacidade.

Graças ao entre-eixos de 2.812 mm, 96 mm superior ao do principal concorrente, o Kangoo permite um ótimo espaço para pernas, ombros e cabeça dos ocupantes.

Parceiro do seu negócio

O Kangoo, assim como a Renault, é parceiro do negócio do seu cliente e oferece um competitivo custo de operação, com o menor custo de reparabilidade do segmento e o menor custo de manutenção. Em estudo interno da marca, o Kangoo oferece custo de reparabilidade em uma colisão frontal 23% menor que o seu principal concorrente, e cesta de peças 20% mais acessível.

Por conta do seu desenho funcional, desenvolvido no Renault Design Center LATAM, faróis e lanternas ficam em posição elevada, protegidos por robustos para-choques, enquanto a lateral possui proteção para pequenos impactos, o que reduz o custo em reparações.

No plano de revisões até os 60 mil km, o Kangoo possui um pacote de revisões 18% mais acessível que o do principal concorrente. Tudo isso se traduz em um custo de operação de apenas R$ 0,93 por quilômetro rodado, tendo como referência um ciclo de 60 mil quilômetros rodados em um ano.

Para se adequar ao perfil de diferentes clientes, a Renault possui sete transformadores homologados pelo o “Agrèment Renault”, um padrão global de certificação de qualidade da marca, que atesta os processos de transformação em veículos da marca.

Com os transformadores homologados Renault, o cliente mantém a garantia de fábrica para o veículo e pode utilizar toda a estrutura especializada da Rede PRO+ para revisões e manutenções de rotina.

Os veículos transformados pelas empresas certificados com o Agrèment Renault, tem a facilidade na hora de realizar o financiamento, já que o cliente fatura o veículo completo, evitando a realização de dois financiamentos e/ou negociação distintas – o do carro e o da adaptação. (Foto: Rodolfo Buhrer/Renault/Divulgação).