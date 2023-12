Renault anuncia investimento de R$ 2 bilhões na fábrica do Paraná

No dia em que comemorou 25 anos do Complexo Ayrton Senna, a Renault do Brasil anunciou investimento de R$ 2 bilhões, em sua fábrica no Paraná, visando a produção de um C-SUV, completamente novo, sobre a nova Plataforma Modular do Grupo Renault, a mesma utilizada no Kardian. O anúncio foi feito no dia 4 de dezembro, em São José dos Pinhais-PR, que contou com a presença do Presidente da República em Exercício, Geraldo Alckimin e da Senhora Lu Alckmin, do Governador do Estado do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, do Embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, da Prefeita de São José dos Pinhais, Nina Singer, do CEO da Renault América Latina, Luiz Fernando Pedrucci, e do Presidente da Renault do Brasil, Ricardo Gondo, e demais autoridades.

Durante a visita ao Complexo Ayrton Senna o Presidente da República em Exercício, Geraldo Alckimin esteve com colaboradores e conheceu o Memorial Renault, espaço criado pela marca que contém veículos icônicos e históricos Renault para celebrar os 25 anos de produção no país.

“Continuamos a implementação do International Game Plan 2027, após a revelação do Renault Kardian, temos o prazer de anunciar um segundo produto em um segmento superior, fabricado no Brasil e que será exportado para toda a América Latina”, explica Luiz Fernando Pedrucci, CEO da Renault na América Latina.

“Este novo investimento em nossa fábrica no Brasil resulta em um total de R$ 5,1 bilhões desde 2021, o que é uma clara demonstração de nosso compromisso no Brasil”, ressalta Ricardo Gondo, presidente da Renault do Brasil.

Para este ciclo de investimento, foram muito importantes as condições concedidas pelo Estado do Paraná e pelo atual acordo coletivo com o Sindicato dos Metalúrgicos da Região Metropolitana de Curitiba (SMC), representando os colaboradores da Renault do Brasil.

O novo veículo utilizará motor produzido no Complexo Ayrton Senna pela Horse, empresa dedicada ao desenvolvimento, produção e fornecimento da próxima geração de motopropulsores híbridos de baixa emissão, conforme anunciado na semana passada, com investimento de R$ 100 milhões.