Renault 4 E-Tech, o veículo elétrico mais versátil do segmento B

O Renault 4 é um verdadeiro ícone, lançado nos anos 60 para responder aos anseios de uma sociedade em plena evolução, entre êxodo rural, o surgimento da classe média e o novo papel da mulher. Um carro inclusivo – feito para todas as pessoas e todos os usos –, que se tornou símbolo de liberdade.

Anunciado na edição 2022 do Salão do Automóvel de Paris como o show car 4EVER Trophy, o Renault 4 E-Tech elétrico conta com o DNA do modelo original, reinventado com o estilo de um compacto versátil e atual. O modelo é mais do que nunca um “carro para viver”, 100% elétrico e conectado, pronto para ir a qualquer lugar, a qualquer hora. Sempre aberto para o mundo com seu teto solar de lona, ele vai conquistar a todos com seu design aventureiro retrofuturista, podendo se adaptar a todos os usos graças à sua modularidade e o porta-malas de grande capacidade.

Alinhado com o seu tempo, o Renault 4 E-Tech elétrico também rima com tecnologia, seja a serviço da segurança com os sistemas avançados de assistência ao condutor (ADAS), ou ainda pela experiência de condução e comodidade, com o OpenR Link e o Reno, o avatar oficial da Renault. São vários os atributos que farão dele o carro elétrico compacto de toda uma nova geração!

O legado de uma simples ideia

Era o ano de 1956, quando a Renault estava em plena efervescência. Na época, o CEO Pierre Dreyfus tinha recentemente proferido sua mais célebre frase: “Eu quero alguma coisa com volume”. Ele não estava falando do Estafette, um projeto que já estava em andamento e seria comercializado três anos mais tarde, mas sim de outro carro totalmente diferente, o futuro Renault 4, ou 4L, como os entusiastas costumam carinhosamente se referir a ele. Vale lembrar que, naquela época, a indústria automotiva era bem conservadora, com uma filosofia quase única: carroceria três volumes e motor traseiro. Mas Pierre Dreyfus queria algo completamente diferente. Era preciso estar alinhado com as tendências da sociedade. O carro do amanhã teria que ser versátil, um símbolo de liberdade. Ele também tinha que servir tanto para um uso na cidade como no campo, durante a semana e nos fins de semana, a trabalho e nas viagens de férias, pelos homens e as mulheres.

Missão cumprida! O Renault 4 se mantém na memória coletiva como um carro feito para múltiplos usos, sendo ao mesmo tempo prático e simples. Além de ter sido um carro para pessoas comuns, tanto da cidade como dos agricultores, dos correios e da polícia francesa, ele também participou de competições do automobilismo esportivo, como o rally raid. Para Pierre Dreyfus, o Renault 4 era como uma calça jeans: robusto, útil e descolado. E, assim como a peça de vestuário, ele atraiu diferentes gerações de fãs, independentemente do gênero ou classe social.

O Renault 4 desfruta de uma verdadeira história de sucesso, tanto na França como em outras partes do mundo, a ponto de atingir patamares de vendas incríveis em sua carreira. Em trinta anos, foram vendidas mais de 8 milhões de unidades em cinco continentes, em mais de 100 países. Estes números fazem dele o modelo Renault mais vendido em todo o mundo. Ele foi produzido na Europa (Bélgica, Espanha, etc.), na América do Sul (Argentina, Colômbia, Peru, etc.), na África (Argélia, Marrocos, África do Sul, etc.) e na Oceania, onde ainda é o quarto veículo mais vendido de todos os tempos. Não é de se surpreender que ele tenha se tornado um ícone cultural internacional. Mas esse sucesso não intimida o Renault 4 E-Tech elétrico.

A revolução elétrica ao alcance de todos

Com o Renault 4 E-Tech elétrico, a Renault confirma mais uma vez seu desejo de acelerar a transição energética na Europa, democratizando o veículo elétrico. A marca oferece uma gama de modelos 100% elétricos, que atendem todas as necessidades e usos. O Renault 4 E-Tech elétrico se insere perfeitamente no segmento B, logo acima do Renault 5 E-Tech elétrico. Ligeiramente maior e mais “volumoso” do que este último, ele se posiciona da mesma forma que o Captur em relação ao Clio. Enquanto que o Renault 5 E-Tech elétrico foi feito para uma clientela urbana, o Renault 4 E-Tech elétrico almeja um público mais amplo, para converter até mesmo as jovens famílias à mobilidade elétrica.

Ambição renovada

Uma palavra poderia resumir com propriedade o Renault 4 original – a versatilidade. Trinta anos após o término de sua carreira, esta mesma palavra não poderia ser mais apropriada. É por isso que o Renault 4 E-Tech elétrico – um carro nascido do plano estratégico Renaulution – está entrando para a gama de modelos elétricos da Renault como o carro para todas as necessidades. Com uma ambição claramente traduzida pela filosofia que norteou o projeto: satisfazer o maior número de possibilidades de uso pelos clientes.

Ele foi pensado para os trajetos diários, passeios de fim de semana e o lazer. Ele foi idealizado tanto para ser usado sozinho como em família, com um porta-malas que atende até os usos mais intensos. Fica evidente que este é o legado que ele herda do R4. Assim como seu irmão mais velho fez na época, o Renault 4 E-Tech elétrico escolheu ir ainda mais além e atingiu um novo patamar, permitindo que todos tenham acesso à mobilidade elétrica. Como tem a ambição de ser a “calça jeans” do século XXI, ele pode tudo e está pronto para as cidades, o campo, montanhas e estradas.

Comprovando toda sua versatilidade, o Renault 4 E-Tech elétrico oferece atributos inéditos no segmento em termos de modularidade e volume do porta-malas, com 420 litros “cúbicos”, altura de carga bastante baixa, porta-objetos espertos, banco traseiro rebatível e, pela primeira vez em um veículo elétrico Renault, a opção de transformar o banco do passageiro em mesinha. Tudo o que você precisar, não importa qual uso será feito dele.

E seja qual for o trajeto escolhido, tanto caminhos asfaltados como acidentados, ele sempre oferece conforto graças à altura mais elevada em relação ao solo e o sistema Extended Grip de controle da tração.

Todos estes atributos e ainda o espaço interno recorde, o centro de gravidade mais baixo, a aderência ao solo, função “One Pedal” e autonomia de até 400 km/h foram possíveis graças à plataforma dedicada AmpR Small, única na Europa – a mesma do Renault 5 E-tech elétrico –, que permitiu várias economias de escala sem abrir mão de nada em benefício do cliente. É por isso que o Renault 4 E-Tech elétrico é o compacto feito para manter a paz de espírito tanto nos engarrafamentos como para cobrir grandes distâncias. (Fotos: Renault/Divulgação).

Renault R4 / Twingo Legend image bank media Pre-Show, from October 7 to 10th 2024 at Ivey-sur-Seine, France – Photo Clément Choulot / DPPI