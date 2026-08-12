Recall do Mustang: Ford alerta para falha em equipamento essencial do superesportivo

A Ford Motor Company Brasil convocou proprietários do Mustang, modelos 2024 a 2026, para uma campanha de recall nos limpadores de para-brisa. A fabricante identificou um erro de programação que afeta o funcionamento do motor e do esguicho de água em temperaturas de 0 grau Celsius ou menos. A falha pode provocar a diminuição ou perda total da visibilidade do motorista, elevando o risco de acidentes.

O problema atinge veículos fabricados entre setembro de 2024 e janeiro de 2026. Sob frio extremo, o limpador pode operar apenas na velocidade alta e o esguicho pode parar de funcionar repentinamente, sem qualquer aviso no painel.

Recall Mustang – quais veículos envolvidos?

Os proprietários devem checar os oito últimos dígitos do chassi do veículo:

Modelo 2024: de R5433555 a R5434492 (produzidos de 20/09/2024 a 04/11/2024)

de R5433555 a R5434492 (produzidos de 20/09/2024 a 04/11/2024) Modelo 2025: de S5405308 a S5504022 (produzidos de 19/02/2025 a 21/08/2025)

de S5405308 a S5504022 (produzidos de 19/02/2025 a 21/08/2025) Modelo 2026: de T5501127 a T5501731 (produzidos de 22/12/2025 a 27/01/2026)

Atendimento e agendamento

A consulta pode ser realizada pelo aplicativo da Ford, pelo telefone 0800 703 3673 ou em uma concessionária. O reparo gratuito será agendado a partir do segundo trimestre de 2027, período em que a montadora fará um novo chamamento aos clientes assim que a solução técnica estiver pronta.