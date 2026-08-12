Automóveis

Recall do Mustang: Ford alerta para falha em equipamento essencial do superesportivo

1 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 12/08/26 09h24
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Imagem mostra um Ford Mustang 2026 vermelho durante uma curva em uma pista de corrida.
ord Mustang 2024 passa por recall devido a falha no motor dos limpadores de para-brisa sob frio extremo. Foto: Reprodução/Ford.

A Ford Motor Company Brasil convocou proprietários do Mustang, modelos 2024 a 2026, para uma campanha de recall nos limpadores de para-brisa. A fabricante identificou um erro de programação que afeta o funcionamento do motor e do esguicho de água em temperaturas de 0 grau Celsius ou menos. A falha pode provocar a diminuição ou perda total da visibilidade do motorista, elevando o risco de acidentes.

O problema atinge veículos fabricados entre setembro de 2024 e janeiro de 2026. Sob frio extremo, o limpador pode operar apenas na velocidade alta e o esguicho pode parar de funcionar repentinamente, sem qualquer aviso no painel.

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Recall Mustang – quais veículos envolvidos?

Os proprietários devem checar os oito últimos dígitos do chassi do veículo:

  • Modelo 2024: de R5433555 a R5434492 (produzidos de 20/09/2024 a 04/11/2024)
  • Modelo 2025: de S5405308 a S5504022 (produzidos de 19/02/2025 a 21/08/2025)
  • Modelo 2026: de T5501127 a T5501731 (produzidos de 22/12/2025 a 27/01/2026)

Atendimento e agendamento

A consulta pode ser realizada pelo aplicativo da Ford, pelo telefone 0800 703 3673 ou em uma concessionária. O reparo gratuito será agendado a partir do segundo trimestre de 2027, período em que a montadora fará um novo chamamento aos clientes assim que a solução técnica estiver pronta.

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