Porsche lança o 911 Targa 4 GTS por R$ 1,44 milhão com inédito motor híbrido

A Porsche oficializou no Brasil a chegada do novo 911 Targa 4 GTS. Integrante da geração 992.2, o esportivo desembarca direto como modelo 2027 ao preço de R$ 1.440.000. As primeiras unidades do modelo serão entregues a partir do segundo semestre de 2026.

A maior novidade do modelo está sob a tampa traseira: a estreia do sistema T-Hybrid, o primeiro conjunto híbrido focado em desempenho desenvolvido pela marca alemã para um veículo de rua. Com tração integral permanente, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 3,1 segundos e alcança 310 km/h.

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Quanto custa o novo Porsche 911 Targa 4 GTS?

Oferecido exclusivamente na configuração GTS, o 911 Targa 4 GTS tem preço fixado em R$ 1.440.000. Ele junta-se à linha 992.2 do esportivo no país, cujas encomendas já estão disponíveis no configurador oficial.

Com a novidade, a gama do 911 no mercado brasileiro passa a contar com 12 opções, partindo do 911 Carrera Coupé (R$ 980.000) até o topo de linha 911 Turbo S Cabriolet (R$ 2.150.000).

O Porsche 911 Targa 4 GTS traz novo desenho aerodinâmico na dianteira com abas ativas e faróis LED matrix de série que integram todas as luzes. Foto: Divulgação/Site oficial Porsche.

Como funciona o motor T-Hybrid do Porsche 911?

O sistema T-Hybrid combina um inédito motor boxer de 3,6 litros a dois motores elétricos e a uma transmissão de dupla embreagem (PDK) de oito marchas. O motor a combustão sozinho rende 495 cv (364 kW) e 570 Nm de torque.

Um dos motores elétricos fica instalado no turbocompressor, gerando até 27 cv (20 kW) instantâneos e atuando também como gerador de energia. O segundo motor elétrico, integrado ao câmbio, entrega mais 54 cv e 150 Nm.

A potência total combinada atinge 541 cv (398 kW) e 610 Nm de torque — um ganho de 61 cv sobre o antecessor. A bateria de íon-lítio de alta voltagem tem capacidade de 1,9 kWh e trabalha em 400 V. Todo o sistema adicionou apenas 50 kg ao peso do carro.

O que mudou no visual, suspensão e interior?

Por fora, o 911 Targa ganha para-choques redefinidos e abas de ar ativas verticais na dianteira que se abrem de acordo com a demanda de resfriamento ou eficiência aerodinâmica. Os faróis de LED matrix vêm de série e reúnem todas as funções de iluminação na peça principal. Na traseira, a régua de LED integrada exibe o logotipo iluminado da Porsche.

O cockpit do 911 Targa traz pela primeira vez um painel totalmente digital de 12,6 polegadas com botão de partida à esquerda do volante. Foto: Divulgação/Site oficial Porsche. A central multimídia do Porsche 911 de 10,9 polegadas possui integração avançada ao Apple CarPlay e carregador sem fio refrigerado no console Foto: Divulgação/Site oficial Porsche.

A suspensão esportiva traz eixo traseiro esterçante como item de série. O recurso esterça as rodas traseiras para facilitar manobras em baixa velocidade e entregar mais estabilidade em curvas rápidas. O controle de rolagem da carroceria (PDCC) agora é integrado ao sistema elétrico de alta voltagem.

Por dentro, o painel de instrumentos passa a ser 100% digital, composto por uma tela curva de 12,6 polegadas. A partida do motor mantém a tradicional posição à esquerda do volante, mas agora é acionada por botão. O sistema multimídia de 10,9 polegadas possui integração nativa para Apple CarPlay com projeção de informações no painel.

Quanto custa o novo Porsche 911 Targa 4 GTS no Brasil?

O Porsche 911 Targa 4 GTS chega ao mercado brasileiro com preço sugerido de R$ 1.440.000.

Porsche 911 Targa 4 GTS – especificações técnicas

Item Especificação Preço R$ 1.440.000 Motorização 3.6 Boxer T-Hybrid (Gasolina + 2 Elétricos) Potência Combinada 541 cv Torque Combinado 610 Nm Aceleração (0-100 km/h) 3,1 segundos Velocidade Máxima 310 km/h Câmbio Dupla embreagem (PDK) de 8 marchas Tração Integral permanente nas quatro rodas Disponibilidade Entregas a partir do 2º semestre de 2026