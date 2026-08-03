Porsche lança o 911 Targa 4 GTS por R$ 1,44 milhão com inédito motor híbrido

A Porsche oficializou no Brasil a chegada do novo 911 Targa 4 GTS. Integrante da geração 992.2, o esportivo desembarca direto como modelo 2027 ao preço de R$ 1.440.000. As primeiras unidades do modelo serão entregues a partir do segundo semestre de 2026.
A maior novidade do modelo está sob a tampa traseira: a estreia do sistema T-Hybrid, o primeiro conjunto híbrido focado em desempenho desenvolvido pela marca alemã para um veículo de rua. Com tração integral permanente, o modelo acelera de 0 a 100 km/h em 3,1 segundos e alcança 310 km/h.
Quanto custa o novo Porsche 911 Targa 4 GTS?
Oferecido exclusivamente na configuração GTS, o 911 Targa 4 GTS tem preço fixado em R$ 1.440.000. Ele junta-se à linha 992.2 do esportivo no país, cujas encomendas já estão disponíveis no configurador oficial.
Com a novidade, a gama do 911 no mercado brasileiro passa a contar com 12 opções, partindo do 911 Carrera Coupé (R$ 980.000) até o topo de linha 911 Turbo S Cabriolet (R$ 2.150.000).
Como funciona o motor T-Hybrid do Porsche 911?
O sistema T-Hybrid combina um inédito motor boxer de 3,6 litros a dois motores elétricos e a uma transmissão de dupla embreagem (PDK) de oito marchas. O motor a combustão sozinho rende 495 cv (364 kW) e 570 Nm de torque.
Um dos motores elétricos fica instalado no turbocompressor, gerando até 27 cv (20 kW) instantâneos e atuando também como gerador de energia. O segundo motor elétrico, integrado ao câmbio, entrega mais 54 cv e 150 Nm.
A potência total combinada atinge 541 cv (398 kW) e 610 Nm de torque — um ganho de 61 cv sobre o antecessor. A bateria de íon-lítio de alta voltagem tem capacidade de 1,9 kWh e trabalha em 400 V. Todo o sistema adicionou apenas 50 kg ao peso do carro.
O que mudou no visual, suspensão e interior?
Por fora, o 911 Targa ganha para-choques redefinidos e abas de ar ativas verticais na dianteira que se abrem de acordo com a demanda de resfriamento ou eficiência aerodinâmica. Os faróis de LED matrix vêm de série e reúnem todas as funções de iluminação na peça principal. Na traseira, a régua de LED integrada exibe o logotipo iluminado da Porsche.
A suspensão esportiva traz eixo traseiro esterçante como item de série. O recurso esterça as rodas traseiras para facilitar manobras em baixa velocidade e entregar mais estabilidade em curvas rápidas. O controle de rolagem da carroceria (PDCC) agora é integrado ao sistema elétrico de alta voltagem.
Por dentro, o painel de instrumentos passa a ser 100% digital, composto por uma tela curva de 12,6 polegadas. A partida do motor mantém a tradicional posição à esquerda do volante, mas agora é acionada por botão. O sistema multimídia de 10,9 polegadas possui integração nativa para Apple CarPlay com projeção de informações no painel.
Quanto custa o novo Porsche 911 Targa 4 GTS no Brasil?
O Porsche 911 Targa 4 GTS chega ao mercado brasileiro com preço sugerido de R$ 1.440.000.
Porsche 911 Targa 4 GTS – especificações técnicas
|Item
|Especificação
|Preço
|R$ 1.440.000
|Motorização
|3.6 Boxer T-Hybrid (Gasolina + 2 Elétricos)
|Potência Combinada
|541 cv
|Torque Combinado
|610 Nm
|Aceleração (0-100 km/h)
|3,1 segundos
|Velocidade Máxima
|310 km/h
|Câmbio
|Dupla embreagem (PDK) de 8 marchas
|Tração
|Integral permanente nas quatro rodas
|Disponibilidade
|Entregas a partir do 2º semestre de 2026