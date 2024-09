Rampage vai a mais de 4 mil metros de altitude para mostrar sua força

Longas estradas, curvas acentuadas e muitos tipos de terreno, entre eles até um salar! Foram esses alguns dos cenários que marcaram a primeira Ram Expedition, uma viagem que percorreu a província de Salta, no norte da Argentina. Esta foi mais uma ação incrível para celebrar os 15 anos da Ram como marca independente e teve como protagonista a Rampage, que completou um ano de lançamento recentemente. Grupos de clientes membros do programa Ram Society e jornalistas puderam viver essa experiência incrível e inigualável. A primeira expedição da marca percorreu a capital da região, Salta, San Salvador de Jujuy, Purmamarca, Salinas Grandes, um deserto de sal, Cachi e Cafayate, cidade conhecida por ser a segunda maior região produtora de vinhos do país.

Após enfrentar com maestria o desafio de rodar mais de 5 mil quilômetros em 24 horas ininterruptas em uma pista, a Rampage mostrou mais uma vez toda a sua força encarando uma verdadeira escalada de mais de 4 mil metros de altitude e percorrendo mais de 1.000 quilômetros em terras argentinas, que se tornaram fáceis a bordo da primeira picape da Ram concebida e desenvolvida no Brasil.

Para viver essa experiência mais que emocionante, as versões Rebel e Laramie, a Diesel e a gasolina, garantiram toda a performance e robustez que só uma Ram tem para encarar as estradas e picos que vinham pela frente.

O primeiro dia de expedição teve início antes do nascer do sol saindo de Salta. Percorrendo quase 300 km de curvas sinuosas e terrenos arenosos da Rota 52, conhecida como Cuesta de Lipán, com destino à Salinas Grandes, o segundo maior salar do mundo, onde a expedição encarou quase 40 km sobre o terreno de sal. As dez Rampage da Expedição provaram toda sua capacidade saindo de cerca de 1.200 metros de altitude e subindo a 4.170 metros acima do nível do mar, o ponto de maior altitude no trecho. Uma escalada de cerca de 3 mil metros em que as picapes passaram com louvor, graças aos motores 2.0L Hurricane 4 Turbo Gasolina, que garante 272 cv de potência e 40,8 kgfm de torque e também ao motor 2.0L Turbodiesel, que também não fica para trás, já que atinge 170 cv e 38,8 kgfm.

O retorno, com direito a uma parada especial na linda região de Purmamarca e suas montanhas coloridas, até o destino final, em Salta, resultou em quase 600 km percorridos no fim do primeiro dia com muito conforto, estabilidade e até mesmo economia proporcionados pela picape que tornou essa experiência ainda mais inigualável.

No segundo dia, mais uma incrível viagem em que o comboio de Rampages rodou mais 250 quilômetros até a cidade de Cafayate, pela Rota 68, testemunhando um visual incrível de cânions – Quebrada, como os argentinos chamam – de cores avermelhadas, além da riqueza cultural e gastronômica da região. Uma jornada por lugares e paisagens de tirar o fôlego, além de uma visita a Cafayate, segunda maior região produtora de vinhos de altitude da Argentina, atrás apenas de Mendoza. Ao final, o retorno a Salta na manhã seguinte, com mais 250 km de viagem para fechar com sucesso essa primeira edição do Ram Expedition. (Fotos: Ram/Divulgação).