Ram promove condições imperdíveis até o fim de novembro

A tradicional Black Friday dispensa apresentações, já que se trata de uma das datas mais esperadas do ano pelos clientes que buscam descontos imperdíveis. E é claro que a Ram não poderia ficar de fora! A marca do carneiro mais poderoso do mundo está promovendo além, a “Black Ram”: um mês inteiro repleto de ofertas exclusivas e condições incríveis para a oportunidade única de adquirir uma Ram na garagem.

Essa é a chance de garantir a premiada picape Rampage, já que a Ram oferece 17% de desconto para vendas diretas e taxa zero em toda a linha 2024, com entrada de 60% e saldo em 36 parcelas, além de descontos que chegam até R$ 40.000 na troca do seminovo.

A Rampage 2025 com o novo motor 2.2 Turbodiesel de 200 cv e 450 Nm também participa da ação. A Ram oferece ainda supervalorização na troca do seminovo de R$ 15.000 para a compra da picape, além de taxa zero, 60% de entrada e a possibilidade de parcelamento residual em até 24 vezes. A Rampage 2025, com nova motorização, garante mais performance e menor consumo, a tornando ainda mais inigualável.

Durante o mês de “Black Ram” os descontos se estendem também à Ram 3500 que conta com a supervalorização de R$ 35.000 na troca do seminovo e descontos excelentes. A luxuosa e potente versão Limited Longhorn, com o motor 6.7L Cummins Turbodiesel de 377 cv e 1.150 Nm de torque, pode ser adquirida de R$ 534.990 por R$ 497.990.

https://www.ram.com.br/comprar/condicoes-exclusivas.html

