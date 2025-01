Ram encerra 2024 com o seu melhor desempenho no Brasil

A Ram segue conquistando cada vez mais brasileiros e o ano de 2024 fica registrado na história da marca do carneiro montanhês como o melhor desde a sua chegada ao Brasil. No acumulado de 2024, foram comercializadas aproximadamente 30 mil unidades, aumento de 74% em relação a 2023, até então o ano de maior sucesso da Ram no País. Além disso, o encerramento do ano foi de alta para a marca, com dezembro apresentando performance 12,6% superior nas vendas em comparação com o mês de novembro.

“O ano de 2023 já havia sido histórico para a Ram e tínhamos uma grande expectativa para um desempenho ainda melhor em 2024, o que se confirmou com o melhor resultado da marca desde a chegada ao Brasil. Registrar um resultado tão representativo no país justamente quando completamos 15 anos como marca independente torna tudo ainda mais especial. Também apresentamos produtos como a nova 1500 2025, o novo motor 2.2 Turbodiesel para a Rampage e ampliamos o portfólio deste modelo com a introdução da versão Big Horn, uma nova porta de entrada para o universo Ram. Seguiremos trabalhando intensamente para que o ano que se inicia seja ainda melhor e que sigamos nessa trajetória de crescimento contínuo”, afirma Juliano Machado, vice-presidente da Marca Ram para a América do Sul.

A Rampage, sucesso de público e crítica, superou no ano passado a marca de 30 mil unidades vendidas desde o lançamento no Brasil. Somente em 2024 foram comercializadas mais de 23,6 mil unidades, um crescimento de 174% em relação ao total comercializado em 2023.

Mesmo com tamanho sucesso, a fabricante introduziu uma melhoria significativa para o modelo: o novo motor 2.2 Turbodiesel, com 200 cv de potência e 450 Nm de torque. Além do novo motor, a Rampage estreou a inédita versão Big Horn, a nova porta de entrada do universo Ram sem renunciar ao requinte e a uma ampla lista de equipamentos de série, marca registrada da fabricante. Com tantos predicados, a Rampage foi novamente reconhecida pela mídia especializada e recebeu 12 troféus no ano passado, com destaque para as conquistas no Prêmio Mobilidade Estadão, UOL Carros e Os Eleitos da Quatro Rodas.

A Ram 1500 também foi atualizada em 2024. A picape mais rápida do Brasil acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,3 segundos graças ao novo motor 3.0 Hurricane 6 biturbo, que entrega 426 cv de potência e 635 Nm de torque. O modelo, que teve o design renovado, ainda recebeu novidades como a tampa traseira elétrica com abertura e fechamento remoto via chave presencial ou através de um botão nos comandos das luzes de leitura, além de modos de condução selecionáveis através de comandos no volante e nova central multimídia Uconnect 5 com tela de 14,5 polegadas, a maior entre as picapes vendidas no Brasil.

O ano de 2024 também trouxe séries especiais como a Rampage Rebel Ignition e a 2500 Rodeo Edition – limitadas a 150 e 77 unidades, respectivamente – reveladas ao público durante o Festival Interlagos – Edição Automóveis. E a Classic, que se despediu dos brasileiros em 2024, recebeu uma homenagem. A exclusiva versão R/T, limitada a 100 unidades, celebrou o icônico motor V8 HEMI®. Com 5,7 litros, ele entrega 400 cv de potência e 556 Nm de torque.

Em meio a tantos momentos únicos, a marca também ampliou o número de Ram Houses no Brasil, chegando às regiões Sul e Nordeste, especificamente às cidades de Florianópolis e Recife, respectivamente. As lojas-conceito carregam todo o luxo, sofisticação e modernidade que a Ram oferece aos brasileiros e já são 5 lojas no país.

“Finalizar 2024 com números ainda mais impressionantes do que em 2023 é algo que nos enche de orgulho. É a confirmação do sucesso da estratégia na qual trabalhamos e dos esforços de todos, desde a fábrica até às concessionárias. Seguiremos trabalhando para que 2025 seja um ano de novas marcas históricas”, concluiu Herlander Zola, vice-presidente sênior de Operações Comerciais da Stellantis no Brasil e de Veículos Comerciais Leves (LCV) para América do Sul. (Foto: Ram/Divulgação).