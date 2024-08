Ram apresentou série especial Rampage Rebel Ignition

A Ram apresentou uma novidade em seu estande no Festival Interlagos – Edição Carros, um dos principais eventos automotivos e que aconteceu no icônico Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo (SP). A Rampage, sucesso absoluto de vendas desde o seu lançamento, ganha uma série especial Rebel Ignition, com cor externa e interior exclusivos e diversos equipamentos de série, que tem preço sugerido de R$ 286.990 e está chegando às concessionárias da marca.

Com visual fora de série, a Rampage Rebel Ignition chega em uma exclusiva cor Laranja Ignition, teto pintado em preto, rodas, maçanetas e retrovisores também pintados em preto brilhante, além dos adesivos únicos sobre o capô e nas laterais da caçamba. No compartimento de carga, a série especial traz a capota marítima e o Rambar (santo antônio) preto, que tornam o visual da Rebel Ignition ainda mais marcante. Já no interior, a exclusividade continua. O modelo possui bancos em couro preto e suede com costuras laranjas, fazendo match com a cor da carroceria, acabamento também presentes nos painéis de porta e de instrumentos. O badge Rebel é bordado no encosto dos bancos dianteiros e os tapetes pretos de borracha com bordas elevadas compõem o design e facilitam a limpeza.

A Rampage Rebel Ignition conta ainda com itens de série que são oferecidos em outras versões como opcionais. São eles o som premium certificado pela Harman Kardon® de 9 alto-falantes mais subwoofer de 6”, que juntos entregam 360 watts de potência, comandos elétricos também no banco do passageiro com 12 vias de ajuste e luzes ambiente em LED que percorrem os painéis de instrumentos e das portas dianteiras, tornando o interior da série especial ainda mais luxuoso e confortável.

O modelo é equipado exclusivamente com o motor 2.0L Hurricane 4 Turbo Gasolina de quatro cilindros, que entrega 272 cv de potência e 400 Nm (40,8 kgfm) de torque acoplado a uma transmissão automática de 9 velocidades. A tração 4X4 Auto distribui automaticamente a força entre os dois eixos e conta com reduzida, para entregar todo a força para as 4 rodas em terrenos de baixa aderência.

Entre os destaques do extenso pacote de itens de série de conforto e tecnologia da Rampage, a versão Rebel possui central multimídia Uconnect de 12,3″ com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, com conexão simultânea para dois smartphones e navegação embarcada, quadro de instrumentos Full Digital de 10,3”, ar-condicionado digital dual zone, Keyless Enter’N Go e partida remota, Ramcharger (carregador por indução) e seis portas USB, sendo 3 do tipo C, de carregamento rápido, além de conjunto ótico dianteiro e traseiro inteiramente em LED.

No quesito segurança, são 7 airbags e diversos sistemas de auxílio à condução como piloto automático adaptativo, alerta de colisão frontal com frenagem autônoma de emergência, monitoramento de ponto cego e de tráfego traseiro cruzado, alerta de saída de faixa, entre outros. Outra tecnologia presente é o Ram Connect, plataforma de serviços conectados da Ram que permite realizar operações remotas, acionar socorro em caso de acidentes, além de alertar o proprietário sobre possível furto do veículo, que pode acionar o serviço de recuperação através do app. (Foto: Ram/Divulgação).