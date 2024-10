Rally garante duas medalhas para o Brasil no FIA Motorsport Games

O FIA Motorsport Games foi realizado entre os dias 23 e 27 de outubro, na cidade de Valência, na Espanha, contando com pilotos de 82 países entre as 26 modalidades disputadas. Na delegação brasileira, com 12 integrantes, a dupla bicampeã brasileira, Edu Stedile/Kz Morales, representou o Brasil na categoria Rally 4 – para carros 4×2 preparados, competindo pela primeira vez com um Peugeot 208.

A modalidade rally foi similar a uma etapa tradicional de rally, porém com uma diferença de piso. Entre os três dias de disputa, o primeiro dia foi de terra, o segundo de asfalto e o terceiro realizado dentro do autódromo Ricardo Tormo, no estilo rally show.

No primeiro dia, mais acostumados com especiais de terra, Stedile / Kz conquistaram uma inédita medalha de bronze para o país finalizando os 7 trechos cronometrados na terceira colocação. “Na sexta feira, nas especiais de terra, às coisas foram dando certo e a gente foi se adaptando rapidamente ao carro e conseguindo fazer bons tempos, abrindo uma vantagem confortável do quarto lugar. Conseguimos, confesso com um pouco de surpresa, garantir a primeira medalha de bronze. Já no sábado nossa corrida ficou focada em não perder muito tempo em relação aos concorrentes que vinham atrás”, contou o navegador Kz Morales em relação à pouca experiência da dupla em provas de asfalto que, mesmo assim, concluiu o dia na quinta colocação.

A soma dos resultados colocou a dupla entre as três melhores da competição para disputar a Super Final, realizada no estilo rally show, totalmente dentro do autódromo. Ao final do dia, mais uma medalha de bronze para a delegação brasileira. “Asfalto realmente não é minha praia”, conta Stedile.“Largamos bem, mas o clima estava instável e logo começou a chover. Molhado, então, ficou ainda mais difícil”, lamenta o piloto.

Mais uma vez, a dupla que já obteve dois campeonatos brasileiros de rally, entrou para a história conquistando, a primeira medalha no FIA Motorsport Games. “Estou super feliz com o resultado! Talvez um dos mais importantes da minha carreira”, comemora o navegador Kz Morales.“Viemos sabendo das dificuldades, não só por não conhecer o carro, que é muito diferente do Clio, como também pelas especiais de asfalto, que o Stedile não tem muita experiência, e conseguimos manter o terceiro lugar na geral e direito a disputar a “Medal Stage” contra dois especialistas em asfalto”, argumenta Morales.

“Uma experiência muito bacana, um evento muito bem organizado e muito grande”, destaca Stedile. “Correr contra os melhores pilotos de outras nacionalidades, muitos deles profissionais foi sensacional. Claro que pela nossa falta de experiência com o carro ficamos limitados a brigar pelos primeiros lugares, mas o resultado está excelente e muito acima das nossas expectativas”, completa o piloto.

A delegação brasileira para o FIA Motorsport Games é coordenada pela CBA – Confederação Brasileira de Automobilismo com apoio do Banco BRB. (Fotos: Stedile/KZ/Divulgação).