Próxima Parada, tecnologia de informação a serviço do passageiro

Os novos ônibus do sistema BRT, do Rio de Janeiro, e a Linha Verde, de Curitiba, são os primeiros no Brasil equipados com uma das mais recentes tecnologias disponíveis para o conforto e informação ao passageiro. Trata-se do Próxima Parada, fornecido pela Luminator Technology do Brasil – especializada em tecnologias de transporte para ônibus e trens –, que fornece informações visuais e por áudio sobre as estações ao longo do trajeto das linhas, proporcionando mais conforto, comodidade e segurança para os usuários e colaborando para paradas mais rápidas e eficientes. Além disso, oferece possibilidades de veiculação de publicidade para o passageiro.

Segundo Guilherme Demore, diretor da Luminator no Brasil, o Próxima Parada ainda é pouco conhecido e utilizado no Brasil e em outros países da América Latina. “Esse sistema já está em uso nos principais operadores da Europa há mais de 10 anos e com tecnologia desenvolvida e aprovada pelas normas automotivas (ECE-R10 Bus), que garante o mais alto padrão de qualidade para o produto”, garante o executivo.

De acordo com Guilherme, até mesmo os órgãos reguladores do transporte coletivo urbano das cidades brasileiras não têm conhecimento dessa importante tecnologia que colabora com a elevação ainda maior do padrão de qualidade dos serviços. “Nosso objetivo é tornar o produto mais conhecido para que, nos próximos editais, ou então em momentos de renovação de frota, os ônibus já saiam de fábrica com a tecnologia instalada. Também existe a possibilidade de usar publicidade nas telas, adicionar tecnologia e informações ao sistema de transporte e, assim, levá-lo a níveis internacionais de qualidade”, afirma.

O Próxima Parada é equipamento padrão no sistema de transporte urbano RED Mobilidad, de Santiago, no Chile, um dos mais modernos e eficientes do mundo. Nos ônibus chilenos, o produto fornecido é o mais completo que incorpora telas TFT e oferece além do mapa de linhas das próximas paradas, também a possibilidade de veiculação de vídeos de publicidade.

Para os ônibus brasileiros, o Próxima Parada é oferecido em duas diferentes configurações: uma com o sistema de áudio e as telas TFT, com o mapa de linhas das próximas paradas, e outra com o áudio e um painel eletrônico interno, que informa a próxima parada, mas sem mapa de linhas e publicidade. Além do Próxima Parada, a Luminator tem em seu portfólio Telas TFT, painéis eletrônicos de plataformas de trens e ônibus, totens e painéis estacionários, sistemas de câmeras CCTV com gravador de vídeo, monitores internos e sistema de contador de passageiros, além de softwares.

A Luminator Technology do Brasil tem 25 anos de atuação no mercado nacional e faz parte do Luminator Technology Group, fundado em 1928 nos Estados Unidos. O grupo oferece soluções de tecnologia mundialmente reconhecidas que aumentam a inteligência, segurança e eficiência para operações de transporte público. Possui presença global, com centros de engenharia na América Latina, Europa e EUA, atuação em cerca de 85 países e mais de 300 mil produtos fornecidos para ônibus e trens em todo o mundo. (Crédito das imagens: Divulgação Luminator Brasil).