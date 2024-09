Projeto de alumínio sustentável tem o apoio da Aston Martin

A ambição da Aston Martin de melhorar continuamente a sustentabilidade de sua cadeia de suprimentos foi impulsionada pela concessão de £ 6 milhões do governo do Reino Unido. O financiamento será destinado a um projeto inovador, que apoia o desenvolvimento de peças fundidas de alumínio leves e sustentáveis para os modelos da Aston Martin do futuro.

Concedido pelo Advanced Propulsion Centre UK (APC) após um processo competitivo, o subsídio do governo apoiará o PIVOT, um projeto colaborativo de pesquisa e desenvolvimento de cinco parceiros liderado pelo fornecedor de alumínio Sarginsons, sediado em Coventry. Apoiado pela Aston Martin, o projeto busca revolucionar a indústria global de fundição por meio da revisão do design, peso, emissões de carbono e produção de alumínio fundido, permitindo a adoção de conteúdo 100% reciclado.

Esse é outro passo positivo na estratégia de sustentabilidade da Aston Martin, batizada de “Racing. Green.”, que incorpora esforços para melhorar o impacto ambiental da cadeia de suprimentos da empresa. Em agosto, a Aston Martin se juntou formalmente à Drive Sustainability, uma parceria de 16 fabricantes automotivos trabalhando juntos para melhorar o desempenho social, ético e ambiental das redes de suprimentos automotivas, facilitada pela CSR Europe.

Roberto Fedeli, Diretor de Tecnologia do Grupo da Aston Martin, disse: “A concessão de financiamento da APC é um grande impulso para o projeto PIVOT, que busca alavancar a solidificação avançada de metais e simulações de gêmeos digitais para fabricar ligas de baixo carbono que, em última análise, elevarão o nível de conteúdo reciclado que apresentamos nos modelos da Aston Martin. Estamos ansiosos para progredir neste projeto em colaboração com a Sarginsons e nossos outros parceiros de pesquisa. Agradecemos à APC por seu incrível apoio, após seu apoio ao nosso programa de eletrificação no ano passado”.

Ian Constance, presidente-executivo da APC, acrescentou: “Esses projetos colaborativos promoverão ainda mais a excelência do Reino Unido na produção automotiva. De materiais sustentáveis a eletrônicos avançados e sistemas de software inteligentes, é importante continuarmos a demonstrar que o setor automotivo é vital para as metas de zero líquido do país e que é uma oportunidade altamente atraente”.

A Aston Martin está desenvolvendo alternativas ao motor a combustão como parte de sua abordagem de combinar várias matrizes energéticas, o que inclui a introdução de veículos híbridos plug-in e elétricos a bateria – o primeiro dos quais, o Valhalla, entrará em produção no fim deste ano, com entregas previstas para 2025. (Fotos: Aston Martin/Divulgação).