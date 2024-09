Projeto da Hyundai vence o 30º Prêmio Expressão de Ecologia

A Hyundai Motor Brasil foi premiada no 30º Prêmio Expressão de Ecologia, um dos mais longevos do país na área ambiental, que é realizado anualmente pela Editora Expressão. A cerimônia aconteceu na última semana, em Florianópolis/SC, e reuniu representantes de ONGs, autoridades públicas e lideranças corporativas que apresentaram suas iniciativas voltadas às melhores práticas de sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Nestas três décadas de certificações, o “Oscar Verde do Brasil”, como é conhecido, já registrou 3.390 cases inscritos.

A Hyundai levou ao comitê julgador do Prêmio uma iniciativa voltada à redução do consumo de gás em sua fábrica, o que, consequentemente, resultaria em significativa queda nas emissões de CO². A empresa identificou a possibilidade de instalação de um “trocador de calor”, que transfere a energia térmica gerada por outros processos da produção dos carros e a utiliza como alternativa para aquecer a água dos banhos na etapa de pintura. Esta adaptação tem potencial para reduzir em até 80% o consumo de gás natural nesta seção da linha produtiva e a iniciativa foi eleita a grande vencedora do Prêmio em 2024, na categoria “Conservação de Energia no Setor Automotivo”.

“É a segunda vez que temos a honra receber o Troféu Onda Verde em um dos prêmios ambientais mais relevantes do Brasil. Na iniciativa contemplada, e em tantas outras, trabalhamos constantemente para encontrar novas formas de mitigar os impactos de nossa operação no meio ambiente. Agradecemos o importante reconhecimento que recebemos hoje e convidamos todo o setor automotivo a tomar conosco este caminho de planejamento e ação direcionadas às urgentes questões ambientais que desafiam toda a sociedade”, afirma Ricardo Martins, vice-presidente administrativo da Hyundai Motor Brasil.

Os primeiros resultados projetam uma redução de 500 mil m³/ano de gás natural, o que representa uma queda de 15% do total consumido pela fábrica da montadora sul-coreana no interior paulista. A empresa ainda mensura uma potencial redução na emissão de gases de efeito estufa de aproximadamente 400 toneladas por ano. O investimento realizado no projeto, que supera a casa dos R$ 2 milhões, deve pagar-se em menos de dois anos, uma vez que o gasto da fabricante com gás natural está previsto para se reduzir em aproximadamente R$ 1.3 milhão por ano, graças a economia gerada pelo novo sistema. A relação completa de empresas e projetos vencedores do Prêmio Expressão de Ecologia pode ser encontrada no link: editoraexpressao.com/ecologia/vencedores-por-edicao.

Hyundai se destaca na redução de emissões

Recentemente, a Hyundai Motor Brasil foi certificada, pelo sexto ano consecutivo, com o grau máximo do Programa Brasileiro GHG Protocol, ferramenta originalmente desenvolvida nos Estados Unidos, em 1998, para quantificar emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE), e que foi implementada no Brasil a partir de 2008 pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas (GVces), em parceria com o Ministério do Meio Ambiente.

O “Selo Ouro” é concedido após uma empresa demonstrar que atende todos os critérios de transparência na publicação de seus dados de emissões. A certificação é referente aos inventários de emissões do ano base de 2023. A edição teve a participação de 434 empresas e 876 inventários, número 42% superior ao reportado pelo programa no ano anterior.

Desde 2021, a Hyundai Motor Brasil adotou o indicador de tCO2e (toneladas de CO2 equivalentes) por veículo produzido. Nesse método, é possível avaliar se as estratégias e projetos desenvolvidos pela empresa estão de fato resultando na redução das emissões de gases de efeito estufa. Enquanto em 2019 esse volume foi de 0,100 tCO2e/veículo produzido, nos resultados de 2023, considerados para a atual certificação, a Hyundai registrou 0,059 tCO2e/veículo produzido, uma redução de 41% nas emissões em apenas quatro anos. A relação completa de empresas avaliadas pelo Programa GHG Protocol e os respectivos históricos podem ser consultados no site registropublicodeemissoes.com.br.