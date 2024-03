Primeiros novos Mustang GT chegam ao Brasil

Desde que a Ford anunciou o lançamento da sétima geração do Mustang no Salão de Detroit de 2022 especula-se sobre a chegada do ícone ao Brasil. Tudo indica que a data agora está próxima. As primeiras unidades do esportivo desembarcaram esta semana no Porto de Vitória, no Espírito Santo, dando um “teaser” da configuração que será vendida no país.

A assessoria da empresa confirma que os modelos são da versão topo de linha GT Performance, equipada com o motor Coyote V8 mais potente de todos os tempos. A cor Vermelho Zadar, tom vibrante que realça o espírito indomável do veículo, será outro destaque do lançamento. A chegada da geração totalmente nova também tem um caráter especial por coincidir com os 60 anos do Mustang, que serão comemorados durante o ano com várias ações.

No ano passado, o Mustang completou o oitavo ano seguido como cupê esportivo mais vendido do mundo. A nova geração inaugura mais um capítulo na história do “muscle car”, avançando no estilo, no som e na tecnologia que contribuem para torná-lo um dos carros mais desejados do mundo.

Feito para venda em mais de 100 mercados globais, o novo Mustang global estreou no segundo semestre do ano passado nos Estados Unidos. O seu desenvolvimento teve como foco principal a experiência de direção, que promete ser a mais empolgante e divertida de todos os tempos, com aerodinâmica refinada e um arsenal de novas tecnologias.

O visual moderno e esculpido do esportivo valoriza elementos clássicos do modelo original dos anos 60, como o teto baixo, capô de três seções e perfil elegante com traseira curta, além de uma nova luz de assinatura de três barras na traseira.