Primeiras imagens do Renault 4 E-Tech elétrico são reveladas

Lançado em 1961, o Renault 4 é um carro emblemático, que revolucionou o mercado automotivo. Primeiro modelo com tração dianteira destinado ao varejo na Renault, ele se diferenciava pelo assoalho plano, solução possível graças à ausência de túnel de transmissão. Estas características fizeram dele um carro funcional com carroceria perua adaptado tanto para um uso tanto na cidade como no campo, para o dia a dia ou no fim de semana, para o trabalho ou as viagens de férias. O Renault 4 foi desenvolvido para estar em linha com sua época, em uma sociedade em plena evolução. O modelo atingiu um grande sucesso rapidamente, tendo sido produzidas mais de 8 milhões de unidades, que fizeram dele o queridinho em mais de 100 países.

Fiel ao seu irmão mais velho, o Renault 4 E-Tech Elétrico também é bastante funcional, mas se adapta à nossa época, com uma motorização 100% elétrica, design carismático e moderno. Com comprimento de 4,14 metros, o Renault 4 E-Tech Elétrico complementa perfeitamente a gama de modelos elétricos da marca no segmento B, junto com o Renault 5 (3,92 m). Ele é baseado na mesma plataforma AmpR Small, que permite oferecer um volume interno no melhor nível de sua categoria, sem abrir mão da agilidade e o conforto. Montado na fábrica de Maubeuge, na França, o Renault 4 E-Tech elétrico será comercializado em 2025.

Primeiras imagens oficiais do Renault 4 E-Tech elétrico

A Renault está revelando alguns detalhes do design externo antes da apresentação oficial do modelo, em 14 de outubro no Salão do Automóvel de Paris. Este veículo carismático é uma mistura bem acertada entre elegância e funcionalidade.

Grade frontal

A grade frontal horizontal é delimitada por um contorno luminoso contínuo e preciso, que acomoda os faróis de LED circulares posicionados nas extremidades. O Renault 4 E-Tech elétrico é o primeiro veículo da Renault a integrar um logo iluminado na parte central dianteira.

Apesar de a frente do Renault 4 E-Tech elétrico remeter propositadamente ao seu irmão mais velho dos anos sessenta, ele é caracterizado pela modernidade tecnológica e originalidade.

Logo 4

Em vez de ostentar o nome do carro, o modelo exibe um emblemático número “4” com acabamento acetinado na tampa do porta-malas.

Faróis traseiros

Muitos ainda se lembram dos faróis traseiros do 4L em formato de pílula dispostos na vertical, que apresentam três partes.

Reinterpretados de acordo com as tecnologias atuais e as tendências estéticas contemporâneas, eles contribuem para a personalidade original do Renault 4 E-Tech elétrico.

Já o contorno na cor black piano dá um toque de sofisticação e elegância ao visual.

Vidro traseiro

O Renault 4 E-Tech elétrico mantém o célebre vidro lateral em formato de trapézio, localizado exatamente acima da roda traseira.

Como um prolongamento da superfície envidraçada lateral, ele constitui uma das principais características herdadas do 4L.

Esculturas na parte inferior da porta

Remetendo aos frisos plásticos de proteção das últimas gerações do 4L, as laterais do Renault 4 E-Tech elétrico receberam 3 linhas paralelas esculpidas na própria carroceria.

Com um desenho perfeito em termos de volume, elas contribuem para estruturar o perfil do carro.

Ornamento dos para-lamas

Um adesivo faz uma ligação entre as caixas de rodas, fazendo um prolongamento desde as colunas do para-brisa e remetendo ao recorte característico dos para-lamas dianteiros do antigo 4L.

Spoiler

A parte traseira do teto cria uma analogia com a traseira do 4L, cuja extremidade recebeu um spoiler aerodinâmico para acrescentar um toque vibrante à silhueta do veículo.

Porta traseira

A inclinação da porta do porta-malas permite que a altura de carga seja mais baixa, uma das principais características do Renault 4 E-Tech elétrico.

Para-choques

Foi-se o tempo dos para-choques cromados com borrachão dos anos sessenta do antigo 4L. Agora, os novos para-choques do modelo ostentam reforços de proteção, remetendo diretamente ao seu irmão mais velho.

Teto solar em lona

Assim como seu irmão mais velho, o Renault 4 E-Tech elétrico vai permitir – conforme a versão – passear com os cabelos ao vento. O teto em lona conta com uma grande abertura, que oferece uma sensação de liberdade incomparável a bordo.

R4 R Pass, o sistema fura-fila dará preferência aos primeiros clientes

Lançado simultaneamente ao início de comercialização do Renault 5 E-Tech elétrico, esta nova experiência exclusiva de pré-venda e entrega prioritária será ampliada no lançamento do Renault 4 E-Tech elétrico. Por meio deste sistema exclusivo, os clientes que aderirem ao R4 R Pass terão a possibilidade de participar da pré-venda durante o período de pré-estreia do Renault 4 E-Tech elétrico na rede de concessionárias da Renault, 15 dias antes da abertura dos pedidos para o público em geral. Ao participar da pré-venda durante este período exclusivo, os clientes terão direito à entrega prioritária do veículo, graças à prioridade na produção.

O R4 R Pass está disponível pelo preço de 150 euros no site www.renault.fr/r4 desde 1º de outubro de 2024, nos seguintes países: França, Alemanha, Itália, Espanha, Bélgica, Holanda e Reino Unido.

Os clientes que aderirem ao sistema R4 R Pass terão um atendimento exclusivo e direito a várias vantagens, como uma miniatura do modelo enviada ao seu endereço, além de convites para eventos exclusivos.

O R4 R Pass e o aplicativo wt4 – que acaba de ser rebatizado – vão oferecer acesso privilegiado a uma série de informações sobre o Renault 4 E-Tech elétrico antes da divulgação oficial. (Fotos: Renault/Divulgação).