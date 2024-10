Prêmio Top Car TV define finalistas que disputarão premiação

Os jurados do Prêmio Top Car TV acabam de definir os finalistas para a edição 2024 dos Prêmios Top Car, Top Truck e Top Moto. Única premiação automotiva com jornalistas de televisão, sites, podcasts, jornais e cadernos impressos de todo o Brasil, o Top Car TV chega este ano à 23ª edição do Prêmio Top Car TV, à 9ª edição do Prêmio Top Truck TV e à 7ª edição do Prêmio Top Moto TV.

A grande novidade é que os resultados serão apresentados no dia 4 de novembro, em cerimônia especial na 24ª Fenatran (Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga), no São Paulo Expo, em São Paulo (SP), no estande da Anfavea, a partir das 18 horas.

Os indicados pelos 50 jurados especializados da premiação são os seguintes:

Prêmio Top Car TV 2024

Na categoria “Melhor Executivo de Montadora”, concorreram 17 profissionais e se classificaram seis, por ordem alfabética:

Alexandre Baldy, vice-presidente da BYD;

Carlos Alberto De Oliveira Andrade Filho, CEO da CAOA;

Emanuelle Cappellano, CEO da Stellantis;

Mauro Correa, CEO da HPE Automotores;

Ricardo Bastos, diretor da GWM e presidente da ABVE;

Ricardo Gondo, presidente da Renault.

Na Categoria “Melhor Ação de ESG”, concorreram 13 projetos e seis se classificaram:

Audi: Litro de Luz Iluminando Xingu;

Ford: Parceria com a Gerando Falcões;

Honda Energy;

Mitsubishi: Neutralização de CO²;

Toyota: Fornecimento de kits aos atletas das Paralimpíadas;

Volkswagen: Projeto Biometano.

Na Categoria “Melhor Carro Elétrico até R$ 200.999”, concorreram sete veículos e se classificaram cinco:

BYD Dolphin Mini;

BYD Dolphin;

BYD Yuan Pro;

GWM Ora 3;

Renault Kwid E-Tech.

Na Categoria “Melhor Carro Elétrico acima de R$ 201.000”, concorreram 13 veículos e se classificaram cinco:

Audi Q6 E-Tron;

BYD Tan;

Ford Mustang Mach-E;

Peugeot E-2008;

Renault Megane-Tech.

Na Categoria “Melhor Carro Híbrido até R$ 250.999”, concorreram cinco veículos e todos se classificaram:

BYD King;

CAOA Chery Tiggo 7 Pro Hybrid;

Ford Maverick;

GWM Haval H6 Phev19;

Toyota Corolla Cross Hybrid.

Na Categoria “Melhor Carro Híbrido acima de R$ 251.000”, concorreram oito veículos e se classificaram seis.

Audi Q5;

BMW X5 Xdrive 50e;

CAOA Chery Tiggo 8 Pro Hybrid Plug-In;

GWM Haval H6 PHEV34;

Mercedes-Benz CLA 200 Progressive

Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

Na Categoria “Melhor Picape até R$ 190.999”, concorreram cinco picapes e todas se classificaram:

Chevrolet Montana 1.2 Turbo RS;

Fiat Strada Tributo 125;

Fiat Toro Tributo 125;

Renault Oroch Outsider;

Volkswagen Saveiro Extreme CD.

Na Categoria “Melhor Picape acima de R$ 191.000”, concorreram 10 picapes e seis se classificaram:

BYD Shark;

Chevrolet S10;

Fiat Titano Ranch;

Ford Ranger Raptor;

Mitsubishi L200 Triton Sport;

Ram Rampage Rebel Ignition.

Na Categoria “Melhor Utilitário Esportivo até R$ 200.999”, concorreram 11 utilitários e sete se classificaram:

CAOA Chery Tiggo 8 Pro;

Citroën Basalt;

Honda New HR-V;

Hyundai Creta Ultimate;

Jeep Renegade;

Peugeot 2008 GT;

Renault Kardian.

Na Categoria “Melhor Utilitário Esportivo acima de R$ 201.000”, concorreram 14 utilitários esportivos e se classificaram cinco:

Audi Q8;

Chevrolet Trailblazer;

Ford Territory;

Honda CR-V Advanced Hybrid;

Jeep Compass Blackhawk.

Na Categoria “Melhor Carro Nacional (Hatch Ou Sedan) até R$ 149.999”, concorreram seis veículos e todos se classificaram:

Citroën C3 You!;

Fiat Argo Tributo 125;

Honda New City Sedan Touring;

Hyundai HB20S Platinum Safety;

Peugeot 208;

Volkswagen Polo Track.

Na Categoria “Melhor Carro Nacional (Hatch Ou Sedan) acima de R$ 150.000”, concorreram nove veículos e se classificaram quatro:

BMW 320i;

Toyota Corolla Altis Premium;

Volkswagen Polo GTS;

Volkswagen Virtus.

Na Categoria “Melhor Carro do Ano (Todas as Categorias)”, concorreram 25 veículos e apenas seis estão indo para a final:

Audi Q6 E-Tron;

BYD Dolphin Mini;

Citröen Basalt;

Ford Mustang GT Performance;

GWM Haval H6 Phev19;

Peugeot 2008.

Prêmio Top Truck TV 2024

“Melhor Performance Empresarial (Melhor Fabricante de Caminhões)”: concorreram sete empresas e cinco se classificaram:

DAF;

Mercedes-Benz;

Scania;

Volkswagen Caminhões e Ônibus;

Volvo Trucks.

“Melhor Veículo De Carga CNH Categoria B (PBT até 3.500 kg)”: concorreram quatro veículos e três se classificaram:

Ford Transit;

Iveco Daily 35-180;

VW Delivery Express 6.170.

“Melhor Caminhão Urbano: Semileve ou Leve”: concorreram cinco veículos e três se classificaram:

Iveco Daily 35-180;

Mercedes-Benz Accelo 10;

VW Delivery 6.170.

“Melhor Caminhão Médio ou Semipesado”: concorreram seis veículos e todos se classificaram:

Iveco Tector 9-190;

Mercedes-Benz Accelo 1117 (médio);

Mercedes-Benz Atego 1719 4×2 (semipesado);

Scania P320 8×2 (semipesado);

VW Delivery 180;

Volvo VM.

“Melhor Caminhão Pesado (Rígido Ou Cavalo-Mecânico)”: concorreram sete veículos e cinco se classificaram:

DAF XF;

Mercedes-Benz Actros Evolution;

Scania 460 R 6×2 Super;

Volkswagen Meteor 29.520;

Volvo FH.

Prêmio Top Moto TV 2024:

Embora o mercado indique 14 empresas fabricantes de motocicletas, apenas seis votaram diretamente. Porém, os próprios jurados solicitaram que a comissão gestora permitisse que eles votassem nas marcas das suas preferências, nas duas categorias. Assim sendo:

“Melhor Moto do Ano Street” teve 10 indicações e cinco foram classificadas:

Bajaj Dominar 400;

BMW R12;

Ducati Streetfigther V4S;

Honda CG 160 Titan ABS 2025;

Triumph Street Triple 765.

“Melhor Moto do Ano Trail”. Foram indicadas oito motos e cinco foram classificadas:

BMW R1300 GS;

Ducati Desert X;

Haojoe NKK150;

Honda XR 300L Tornado;

Triumph Tiger 1300 Rally.

O Prêmio Top Car TV 2024 conta com o patrocínio da Stellantis, da Daimler, da Honda, da Ford e da Renault. O apoio institucional é da Anfavea, da Unicepta e do Grupo Printer Comunicação. A organização do evento é da Célia Murgel Produções, da Godinho Produções e da Victor Pinto Produções. A direção geral é da Auto Comunicação, de Paulo Brandão.

São 38 jurados no Top Car TV 2024, 13 jurados no Top Truck TV 2024 e 7 jurados no Top Moto TV 2024. Todos são especializados no segmento automotivo e realizam testes em veículos nacionais e importados dentro das suas respectivas categorias. No total, portanto, o prêmio conta com 50 especialistas, pois alguns votam em duas ou três categorias.

No total, esses jurados representam 14 programas de televisão, 43 sites, 39 canais no YouTube, 36 páginas no Facebook, 45 contas no Instagram, 13 programas de rádio/podcasts e 13 cadernos de jornais e revistas impressos. Ao todo, 16 Estados da federação estarão participando desta importante festa, de Norte a Sul do território brasileiro. (Foto: Divulgação).