Prêmio Top Car 2024 acontecerá no primeiro dia da Fenatran

Vai começar a eleição dos Prêmios Top Car TV, Top Truck TV e Top Moto TV 2024. Única premiação automotiva com jornalistas de televisão, sites, podcasts, jornais e cadernos impressos de todo o Brasil, o Top Car TV chega este ano à 23ª edição do Prêmio Top Car TV, à 9ª edição do Prêmio Top Truck TV e à 7ª edição do Prêmio Top Moto TV.

A grande novidade é que os resultados serão apresentados no dia 4 de novembro, em cerimônia especial na 24ª Fenatran (Salão Internacional do Transporte Rodoviário de Carga), no São Paulo Expo, em São Paulo (SP), com o apoio da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores).

“Esta é uma das mais longevas, importantes, sérias e abrangentes eleições automotivas especializadas do país. E este ano a premiação acontecerá no dia da abertura da Fenatran, uma das mais importantes feiras de transporte do mundo, o que representa uma grande coroação para o prêmio”, afirma o jornalista Paulo Sérgio Nunes Brandão, criador da eleição, juntamente com Luiz Eduardo Ribeiro dos Santos.

O júri para cada categoria já foi definido. São 38 jurados no Top Car TV 2024, 13 jurados no Top Truck TV 2024 e 07 jurados no Top Moto TV 2024. Todos são especializados no segmento automotivo e realizam testes em veículos nacionais e importados dentro das suas respectivas categorias. No total, portanto, o prêmio conta com 50 especialistas, pois alguns votam em duas ou três categorias.

“Contamos com a participação dos principais jornalistas e radialistas profissionais especializados em automobilismo no Brasil, possuidores de programas de televisão e de rádio, de sites/portais na internet, que produzem conteúdo especializado em vídeo e escrevem em jornais e revistas”, explica Brandão. No total, esses jurados representam 14 programas de televisão, 43 sites, 39 canais no YouTube, 36 páginas no Facebook, 45 contas no Instagram, 13 programas de rádio/podcasts e 13 cadernos de jornais e revistas impressos. Ao todo, 16 Estados da federação estarão participando desta importante festa, de Norte a Sul do território brasileiro.

O comitê gestor do Prêmio Top Car TV 2024 é composto por Paulo Brandão (presidente), Luiz Eduardo Ribeiro dos Santos, Antônio Fraga, Célia Murgel, Eduardo Godinho, Paulo Cruz, Tarcísio Dias e Victor Pinto.

Prêmios desta edição:

Prêmio Top Car TV 2024 – 13 troféus:

Melhor Executivo de Montadora;

Melhor Ação de ESG;

Melhor Carro Elétrico até R$ 199.999;

Melhor Carro Elétrico acima de R$ 200.000;

Melhor Carro Híbrido até R$ 249.999;

Melhor Carro Híbrido acima de R$ 250.000;

Melhor Picape até R$ 189.999;

Melhor Picape acima de R$ 190.000;

Melhor Utilitário Esportivo até R$ 200.999;

Melhor Utilitário Esportivo acima de R$ 201.000;

Melhor Carro Nacional (Hatch ou Sedan) até R$ 199.999;

Melhor Carro Nacional (Hatch ou Sedan) acima de R$ 200.000;

Melhor Carro do Ano (Todas as Categorias).

Prêmio Top Truck TV 2024 – 5 troféus

Melhor Performance Empresarial (Melhor Fabricante de Caminhões);

Melhor Veículo de Carga CNH categoria B (PBT* até 3.500 kg);

Melhor Caminhão Urbano: Semileve (PBT de 3,5 a 6 toneladas), Leve (PBT de 6 a 10 toneladas) e Médio (PBT de 10 a 15 toneladas);

Melhor Caminhão Médio (PBT de 10 a 15 toneladas) ou Semipesado (rígido ou cavalo-mecânico, com PBT acima de 15 toneladas, CMT* de até 45 toneladas e PBTC* de até 40 toneladas);

Melhor Caminhão Pesado (rígido ou cavalo-mecânico, com CMT acima de 45 toneladas e PBTC acima de 40 toneladas);

(* PBT: Peso Bruto Total | PBTC: Peso Bruto Total Combinado | CMT: Capacidade Máxima de Tração).

Prêmio Top Moto TV 2024 – 2 troféus;

Melhor Moto do Ano Street;

Melhor Moto do Ano Trail.

Jurados Top Car TV:

Os 38 jurados do prêmio Top Car TV são os seguintes:

ALEXANDRE CAMPOS (Goiânia/GO): Programa Rodas & Motores na TV Gazeta

E-mail: alexandre@rodasemotores.com.br; e fone (62) 99115-5095;

ALEXANDRINO BISPO NETO (Curitiba/PR): Central TV Programa Automania

E-mail: bisponeto@terra.com.br; e fone (41) 99957-2908;

ALEX RUFFO (Santos/SP): Jovem Pan

E-mail: alex.ruffo@jovempan.com.br; e fone (11) 97551-5157;

ANDRÉ MARINHO (Fortaleza/CE): Guia Automotivo

E-mail: guiaautomotivo@gmail.com; e fone (85) 99981-3402;

ANTÔNIO FRAGA (Campinas/SP): Jornal Diário Motor e portal Auto On

E-mail: fraga@sportmotor.com.br; e fone (19) 99707-0015;

AUGUSTO CORREIA LIMA (Salvador/BA): TV Auto Band Norte /Nordeste/ Centro-Oeste e podcast na rádio Band News – E-mail: acorreia@band.com.br; e fone (71) 99912-3377;

CARLOS EDUARDO SILVA (Belo Horizonte/MG): Jornal WSN

E-mail: carlos@webseminovos.com.br; e fone (31) 99404-6814;

CHICO LÉLIS (Santos/SP): Coluna do Chico Lélis – Histórias e Estórias

E-mail: chicolelis@gmail.com; e fone (11) 98225-2043;

CLAYTON SOUSA OLIVEIRA (Brasília/DF): Última Marcha

E-mail: claytonsousa@icloud.com; e fone (61) 98172-5933;

EDSON MOURA (Maceió/AL): Pajuçara Auto

E-mail: edson.moura@pajucara.com; e fone (82) 98816-9239;

EDUARDO GODINHO (Salvador/BA): TV Auto Band Norte/Nordeste/Centro-Oeste

E-mail: dudagodinho@hotmail.com; e fone (71) 99133-6044;

EMILIO CAMANZI (Nova Lima/MG): Site Carros com Camanzi e Rádio Itatiaia Carros – E-mail: emiliocamanzi@gmail.com; e fone (31) 99292-9625;

ENIO GRECCO (Belo Horizonte/MG): Vrum (portal, YouTube e caderno no jornal Estado de Minas) – E-mail: eniogfilho@gmail.com; e fone (31) 99737-6637;

FERNANDO CALMON (São Paulo/SP): Coluna Fernando Calmon

E-mail: fscalmon@gmail.com; e fone (11) 99125-9098;

FREIRE NETO (Natal/RN): Programa Motores Ação e rádio CBN

E-mail: freirenetonatal@gmail.com; e fone (84) 99105-9841;

GEISON GUEDES (Brasília/DF): Diário do Poder (Diário Motor)

E-mail: geisonguedes@diariodopoder.com.br; e fones (61) 99152-4619 e 99992-4619;

GEORGE GUIMARÃES (São Paulo/SP): AutoIndústria

E-mail: george@autoindustria.com.br; e fone (11) 98109-4250;

GERSON BORRINI (São Paulo/SP): Auto Entusiastas

E-mail: gerson.borini@autoentusiasta.com.br; e fone (19) 99796-9949;

GIOVANNA RIATO (São Paulo/SP): Automotive Business

E-mail: giovanna@portalab.com.br; e fone (11) 99498-1938;

GUSTAVO DIAS (Porto Alegre/RS): Canal Opinião Sincera

E-mail: canalopiniaosincera@gmail.com; e fone (51) 99733-3696;

JOÃO ANACLETO (São Paulo/SP): A Roda TV

E-mail: joao.anacleto@gmail.com; e fone (11) 997265-0110;

JOÃO FUSQUINE (Brasília/DF): Última Marcha Brasília

E-mail: joãofusquine@gmail.com; e fone (61) 99979-8081;

JOÃO MENDES FILHO (Rio de Janeiro/RJ): Memória Motor

E-mail: joaomendes@memoriamotor.com.br; e fone (21) 99987-2471;

JOEL SILVEIRA LEITE (São Paulo/SP): Agência Auto Informe

E-mail: joelleite@autoinforme.com.br; e fone (11) 99423-3596;

LEANDRO ALVES (São Paulo/SP): AutoData

E-mail: leandroalves@autodata.com.br; e fone (11) 97122-0104;

LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA (RJ): Roda Rio

E-mail: revista@rodario.com.br; e fone (21) 99645-2011;

MARCOS CAMARGO JR. (São Paulo/SP): Auto Show, portal R7 e Auto TV no YouTube – E-mail: marcos@autoshow.com.br; e fone (11) 98297-7765;

MARLOS NEY VIDAL (Belo Horizonte/MG): Site Auto Segredos

E-mail: marlosvidal@autosegredos.com.br; e fone (31) 99861-3095

NORTON FERREIRA (Goiânia/GO): DM Autos

E-mail: nortonf@gmail.com; e fone (62) 99909-29312;

PAULO BRANDÃO (Salvador/BA): TV Auto Band Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Rádio Auto na Band News FM – E-mail: tvautobahia@gmail.com; e fone (71) 99279-7774;

PAULO CRUZ (Campo Grande/MS): Auto News TV SBT

E-mail: veiculos@gmail.com; e fone (67) 99902-2700;

PEDRO KUTNEY (São Paulo/SP): AutoData

E-mail: pkutney@uol.com.br; e fone (11) 99611-6237;

RAIMUNDO COUTO (Belo Horizonte/MG): O Tempo – Super Motor

E-mail: raimundo.couto@gmail.com; e fone (31) 99974-7412;

RICARDO VASCONCELOS (Salvador/BA): Programa do Automóvel na Rádio Metrópole – E-mail: ricardovasconcelos40@gmail.com; e fone (71) 99113-6171;

SÉRGIO QUINTANILHA (São Paulo/SP): Guia do Carro

E-mail: pixmidia@gmail.com; e fone (11) 98305-8643;

TARCISIO DIAS (Recife/PE): Mecânica Online e canal Good PE 527 Net

E-mail: tarcisio@mecanicaonline.com.br; e fone (81) 99242-1515;

VICTOR PINTO (Belém/PA): Auto Destaque/Diário do Pará e Portal Diário Online/DOL – E-mail: autodestaque@gmail.com; e fone (91) 98115-5616;

VITOR MATSUBARA (São Paulo/SP): Primeira Marcha

E-mail: vitor@primeiramarcha.com.br; e fone (11) 99275-7455.

Jurados Top Truck TV:

Os 13 jurados do prêmio Top Truck TV são os seguintes:

ANDREA RAMOS (São Paulo/SP): Estradão – jornal O Estado de São Paulo

E-mail: andrea.ramos@estadao.com; e fone (11) 97333-5614;

CAROLINA VILANOVA (São Paulo/SP): Revista Frete Urbano

E-mail: carol@revistafreteurbano.com.br; e fone (11) 97698-2011;

DÉCIO COSTA (São Paulo/SP): Portal AutoIndústria

E-mail: decio@autoindustria.com.br;

JOÃO GERALDO (São Bernardo do Campo/SP): Revista O Carreteiro

E-mail: joaogeraldo@ggmidia.com.br; e fone (11) 98287-0909;

LEO DOCA (São Caetano do Sul/SP): TV Transporta Brasil

E-mail: leodoca@gmail.com; e fone (11) 98215-9746;

LUIZ HUMBERTO MONTEIRO PEREIRA (RJ): Roda Rio

E-mail: revista@rodario.com.br; e fone (21) 99645-2011;

MARCOS VILLELA (São Paulo/SP): Site Frota News

E-mail: villela@frotanews.com.br; e fone (11) 97673-3591;

PAULA VASARINI LOPES (São Paulo/SP): Pé na Estrada

E-mail: paula@trucao.com.br; e fone (11) 98659-6626;

PAULO BRANDÃO (Salvador/BA): TV Auto Band Norte /Nordeste / Centro Oeste e Rádio Auto na Band News FM – E-mail: tvautobahia@gmail.com; e fone (71) 99279-7774;

PEDRO KUTNEY (São Paulo/SP): AutoData

E-mail: pkutney@uol.com.br; e fone (11) 99611-6237;

TARCISIO DIAS (Recife/PE): Mecânica Online e canal Good PE 527 Net

E-mail: tarcisio@mecanicaonline.com.br; e fone (81) 99242-1515;

VICTOR PINTO (Belém/PA): Auto Destaque/Diário do Pará e portal Diário Online/DOL – E-mail: autodestaque@gmail.com; e fone (91) 99986-3885;

ZENETO FURTADO (Fortaleza/CE): Canal Tá Valendo no YouTube

E-mail: zenetobrasil@yahoo.com.br; e fone (85) 99986-7856.

Jurados Top Moto TV:

Os 7 jurados do prêmio Top Moto TV são os seguintes:

ALDO TIZZANI (São Paulo/SP): Momento Moto na Record News

E-mail: aldo@minutomotor.com.br; e fone (11) 98160-7949;

CHRISTIAN GONÇALVES (Santos/SP): Alta Rotação

E-mail: altarotacao@altarotacaosantos.com.br; e fone (13) 99713 4639;

CLAYTON SOUSA OLIVEIRA (Brasília/DF): Última Marcha

E-mail: claytonsousa@icloud.com; e fone (61) 98172-5933;

DINNO BENZATTI (São Paulo/SP): Momento Moto na Record News

E-mail: dinno@dinnobenzatti.tv; e fone (11) 98152-5354;

GERALDO ‘TITE’ SIMÕES (São Paulo/SP): Site www.motoo.com.br

E-mail: titegeraldo@gmail.com; e fone (11) 99458-7351;

JOÃO MENDES FILHO (Rio de Janeiro/RJ): Memória Motor

E-mail: joaomendes@memoriamotor.com.br; e fone (21) 99987-2471;

PAULO BRANDÃO (Salvador/BA): TV Auto Band Norte / Nordeste / Centro-Oeste e Rádio Auto na Band News FM – E-mail: tvautobahia@gmail.com; e fone (71) 99279-7774.

(Fotos: Top Car TV/Divulgação).