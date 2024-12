Porsche abre pré-venda do novo 911 Carrera GTS no Brasil

O novo Porsche 911 Carrera GTS já pode ser encomendado por clientes brasileiros a em toda a rede autorizada de Porsche Centers do país. O icônico modelo esportivo da marca estreia a tecnologia T-Hybrid em sua propulsão, com um novo motor de 3,6 litros, turbocompressor elétrico e motor elétrico. O novo esportivo da casa de Stuttgart apresenta design reformulado, melhor aerodinâmica, interior renovado, nível substancial de novos equipamentos e um novo pacote de conectividade.

Disponível em duas versões de carroceria, ele custará a partir de R$ 1.127.000 (911 Carrera GTS Coupé) e R$ 1.174.000 (911 Carrera GTS Cabriolet).

Motorização completamente inédita

Para os novos modelos 911 Carrera GTS, os engenheiros da Porsche utilizaram conhecimentos adquiridos no automobilismo como base para o design do sistema híbrido. “Desenvolvemos e testamos uma grande variedade de ideias e abordagens para chegar ao sistema híbrido que se adequaria perfeitamente ao 911. O resultado é uma motorização única que se encaixa no conceito geral do 911 e melhora significativamente seu desempenho”, diz Frank Moser, Vice-presidente dos Modelos 911 e 718. O 911 Carrera GTS Coupé acelera de zero a 100 km/h em 3 segundos e atinge velocidade máxima de 312 km/h.

Primeiro 911 destinado às ruas que recebe um sistema híbrido, o novo Carrera GTS traz motorização inovadora. É um boxer de 6 cilindros com 3,6 litros de cilindrada (600 cm3 a mais que seu antecessor), que possui um inovador turbocompressor com um motor elétrico integrado, posicionado entre o compressor e o rotor da turbina, para acelerar instantaneamente o turbocompressor. Isso cria imediatamente pressão de sobrealimentação. O motor elétrico no turbocompressor também funciona como gerador, gerando até 11 kW (15 cv) de potência elétrica. Essa energia é extraída do fluxo de gases de escape. O turbocompressor elétrico não possui válvula de alívio, utilizando o motor elétrico para fazer o controle da pressão. A novidade permite o uso de apenas um turbocompressor em vez dos dois anteriores, garantindo uma entrega de potência mais dinâmica e responsiva.

O sistema de motorização também inclui um motor síncrono de ímã permanente integrado na nova transmissão de dupla embreagem de oito velocidades (PDK). Mesmo em marcha lenta, ele apoia o motor boxer com torque adicional de até 150 Nm e fornece um aumento de potência de até 40 kW. A Porsche acopla ambos os motores elétricos a uma bateria de alta tensão leve e compacta. Ela tem o tamanho e peso correspondentes a uma bateria de partida convencional de 12 volts, mas armazena até 1,9 kWh de energia (bruta) e opera a uma voltagem de 400 V. Para um peso otimizado, a Porsche instalou uma bateria de íon-lítio leve para o sistema elétrico de bordo de 12 V.

Mesmo sem assistência elétrica, o motor boxer entrega 357 kW (485 cv) e 570 Nm de torque. No total, a potência do sistema é de 398 kW (541 cv) e 610 Nm. O aumento de potência em relação ao seu antecessor é de 45 kW (61 cv). O novo 911 Carrera GTS também supera seu antecessor na aceleração de 0 a 100 km/h, especialmente na partida. Mesmo com os novos sistemas, o 911 Carrera GTS manteve seu peso sob controle. O aumento total em relação ao seu antecessor é de apenas 50 kg.

Nova suspensão e aerodinâmica ativa

A suspensão do 911 Carrera GTS também foi completamente revisada. Pela primeira vez, o eixo traseiro esterçante vem como item de série. Ela aumenta a estabilidade em altas velocidades e reduz o raio de giro. A Porsche integrou o opcional sistema de estabilização anti-rolagem Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) no sistema de alta tensão do híbrido de desempenho. Isso permite o uso de um sistema de controle eletro-hidráulico, que torna o sistema ainda mais rápido e preciso. A suspensão esportiva com um sistema de amortecimento variável (PASM) e uma altura de condução rebaixada em 10 mm proporcionam uma condução característica dos modelos GTS.

Os modelos 911 Carrera GTS apoiam-se sobre rodas de 21 polegadas com uma tala de 11,5 polegadas e pneus 315/30 ZR 21 na traseira como padrão. Na frente, há pneus 245/35 ZR 20 em rodas de 20 polegadas com 8,5 polegadas de tala. Em linha com o desempenho significativamente aprimorado, a maior largura dos pneus traseiros melhora a dinâmica de condução e a tração do novo 911 Carrera GTS.

A Porsche aprimorou o design exterior do 911 com atualizações cuidadosamente direcionadas à aerodinâmica. A maioria dessas medidas aperfeiçoa o desempenho do carro. As mudanças incluem novos para-choques específicos do modelo. Pela primeira vez, a Porsche também integrou todas as funções de iluminação nos agora faróis de LED matrix padrão do 911, com seu gráfico característico de quatro pontos. Isso possibilita a omissão das luzes de condução dianteiras e cria espaço para maiores entradas de ar de resfriamento na frente do carro.

Cockpit totalmente digital e conectividade expandida

No cockpit, a Porsche combina o DNA de design familiar do 911 com tecnologia moderna: o conceito de controle Porsche Driver Experience foca no eixo do motorista e na operação intuitiva e mais rápida. Elementos de controle essenciais foram dispostos diretamente no volante ou ao redor dele. Estes incluem o interruptor de modo de condução padrão, a alavanca de assistência ao motorista revisada e, pela primeira vez no 911, um botão de partida – à esquerda do volante, naturalmente. No compartimento de armazenamento do console central do novo 911, há um compartimento refrigerado para smartphones, com função de carregamento indutivo.

Pela primeira vez, o 911 possui um painel de instrumentos totalmente digital. O display curvo de 12,6 polegadas se encaixa elegantemente no novo conceito de controle e exibição e pode ser amplamente personalizado. Ele oferece até sete visualizações, incluindo um display Classic exclusivo inspirado no design tradicional do mostrador de cinco tubos da Porsche, com um conta-giros central.

O sistema Porsche Communication Management (PCM) ainda é operado através do display central de alta resolução com tela de 10,9 polegadas. No entanto, a personalização dos modos de condução e a operação dos sistemas de assistência ao motorista foram significativamente aprimoradas. O 911 atualizado também possui novos recursos de conectividade. O Apple CarPlay® está mais profundamente integrado ao carro. Se desejado, ele exibe informações no painel de instrumentos e permite a operação de funções do veículo diretamente no ecossistema da Apple®, por exemplo, através do assistente de voz Siri®. (Fotos: Porsche/Divulgação).