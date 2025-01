Pneu novo ou recapado? Qual utilizar em caminhão ou ônibus

Os pneus são um dos itens que mais sofrem desgaste, já que são um dos principais responsáveis por suportar toda a carga nos caminhões e ônibus, e geralmente rodam muitos quilômetros por mês e por tudo isso a sua substituição é feita com frequência maior do que em carros de passeio, o que pode trazer impactos significativos de custos, durabilidade e eficiência. Na hora da troca, é normal o proprietário ficar em dúvida sobre comprar um pneu novo ou recapar o seu próprio pneu!

Essa escolha exige uma análise cuidadosa sobre as vantagens e desvantagens de cada opção. A DPaschoal, que possui os Truck Center, centros automotivos destinados a veículos pesados, traz as características de cada alternativa e dicas de como decidir qual a melhor opção para cada necessidade.

Pneus novos

Entre as vantagens dos pneus novos estão a maior durabilidade, já que toda estrutura do pneu é nova, diminuindo o risco de vir a falhar durante sua utilização. Isso também permite que esses pneus sejam fabricados com os compostos de alta tecnologia, oferecendo mais segurança, conforto e eficiência no desempenho e em alguns casos até no menor consumo de combustível.

Mantendo-se a calibragem adequada para a carga transportada, ganha-se em aderência ao asfalto e desempenho, além de reduzir o risco de o pneu novo apresentar falhas, fadigas, desgastes irregulares ou excessivos, impactando positivamente a segurança do caminhão e do ônibus.

Por outro lado, o pneu novo possui um custo inicial maior, o que pode representar a necessidade de um investimento mais significativo na sua troca, especialmente para empresas que contam com uma grande frota, nem sempre o pneu novo é sempre a melhor opção.

Pneus recapados

Os pneus recapados, que passam por um processo de renovação, no qual a banda de rodagem desgastada é substituída por uma nova, sem afetar as demais estruturas do pneu, possuem desempenho semelhante ao pneu novo e são muito utilizados por caminhoneiros e motoristas de ônibus. Esse modelo traz como principais vantagens o seu custo inicial reduzido quando comparado ao novo, o que, considerando a quantidade utilizada nos veículos pesados, especialmente para empresas de frotas, pode representar uma economia de custo considerável.

No aspecto da sustentabilidade, essa opção tem um apelo importante, pois ao recapar um pneu, tem-se um impacto ambiental positivo, pois deixa-se de descartar esse resíduo, que é reutilizado de forma segura e volta à ativa nas estradas, ampliando significativamente seu ciclo de vida e evitando o uso de novos recursos naturais. A recapagem emprega apenas 25% do material utilizado na produção de um pneu novo, proporcionando a mesma durabilidade original, gerando um ganho sustentável de até 75% com a redução de matéria-prima e a reutilização do pneu usado, implementando assim os conceitos de economia verde adotados pela empresa. Gera uma economia de 57 litros de petróleo por pneu reformado na linha de caminhão e ônibus, gerando uma economia total de 500 milhões de litros/ano.

Quando a recapagem é feita de forma correta e dentro das normas do setor, estes pneus oferecem um bom desempenho, especialmente em estradas mantidas em boas condições de uso. Outra vantagem que vale a pena destacar, é que a recapagem pode ser realizada mais de uma vez, no mesmo pneu, dependendo das condições de uso, do respeito aos limites de desgaste da banda e do estado geral do pneu.

Como nem todos os pneus podem ser recapados, especialmente os que sofreram danos graves ou que têm desgaste excessivo, talvez em alguns momentos, não seja uma opção válida.

“Para escolher o modelo mais adequado, o primeiro passo é entender as condições de rodagem: estradas, cargas, intensidade de uso e estado de conservação dos outros pneus do veículo. O investimento disponível também é um fator que impacta nessa decisão, já que a diferença de custos é significativa. A principal recomendação é levar o caminhão ou ônibus a um centro automotivo especializado em veículos pesados, ou em uma de nossas lojas, e conversar com o Consultor Linha Pesada para entender se é o momento adequado para a troca e, caso o seja, qual modelo é o mais indicado. Se a decisão for pelo recapado, é muito importante procurar um local de confiança que trabalhe com produtos e mão de obra de qualidade, como é a DPaschoal e seus Truck Center”, diz Rodrigo Castilho, especialista técnico agrícola e pesado da DPaschoal. (Foto: DPaschoal/Divulgação).