Plataforma de mobilidade urbana vai investir mais de R$ 400 mil no trânsito

A segurança no trânsito, dever cívico de todo condutor, é essencial nos grandes centros urbanos. No entanto, os dados mostram um aumento preocupante em infrações e acidentes. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 1.223 sinistros durante a “Operação Carnaval”, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Um levantamento do Sistema de Informações Hospitalares também apontou um crescimento de 0,6% nos internamentos decorrentes de acidentes de trânsito entre 2022 e 2023. Além disso, segundo dados do Renainf, o ano de 2023 registrou mais de 21,1 milhões de infrações, sendo o excesso de velocidade a mais comum entre os brasileiros.

No Paraná, os números também são alarmantes: entre janeiro e início de maio deste ano, 18.365 pessoas foram encaminhadas aos hospitais do estado, vítimas de 15.755 ocorrências de trânsito registradas, conforme dados do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência). Esse número representa um aumento de 10% em comparação ao mesmo período no ano passado. Além disso, segundo o Detran, 5 milhões de infrações foram registradas em 2023, um crescimento de 10% em relação a 2022.

Resultados de investir em Segurança no Trânsito

Destacando-se por suas iniciativas e investimentos em conscientização e treinamento de colaboradores e motoristas, além de promover melhorias na mobilidade urbana, a plataforma V1 oferece uma variedade de programas, cursos e treinamentos voltados à segurança no trânsito, com um investimento anual superior a R$ 400 mil. O gerente do serviço V1 Viagem, Gilberto Rosa, cita alguns dos programas desenvolvidos pela empresa: "Um de nossos programas de capacitação é o Programa de Reciclagem para Motoristas e Operadores (PRMO), que reforça a importância da segurança e da excelência no atendimento ao cliente. O treinamento tem duração de duas horas e é realizado totalmente in-house", explica. Além do PRMO, o V1 realiza acompanhamento de trajeto e avaliação da competência dos motoristas em lidar com adversidades e utilizar o GPS, por meio dos chamados Testes de Pista. Em 2024, mais de 500 testes de pista foram realizados para garantir que todos os motoristas estejam preparados para dirigir com segurança. A empresa também realizou mais de oito mil testes etílicos (bafômetro) neste ano, garantindo que os motoristas não estivessem dirigindo sob efeito de álcool.

Outro programa realizado pelo V1 é o Programa Desacelerar, um encontro periódico com grupos de motoristas para atualizá-los sobre as normas de trânsito e reforçar a importância de seu comportamento no dia a dia. “A forma como levamos nossas vidas pode interferir muito na vida dos outros, por isso é essencial adotarmos uma visão mais empática. Afinal, o trânsito é formado por pessoas, e as ações de cada uma repercutem nas demais outras”, afirma Gilberto.

Além disso, a empresa investiu em uma ferramenta que analisa a condução dos motoristas, observando movimentos de risco, como acelerações bruscas, curvas em alta velocidade e frenagens súbitas. A ferramenta classifica os motoristas com base em uma nota de conduta. “Usamos esse feedback para incentivar os motoristas a se dedicarem mais às boas práticas no trânsito, promovendo a segurança no trânsito de forma orgânica”, explica o gerente.

O V1 também promove a segurança no trânsito por meio de ações como o Diálogo Diário de Segurança, que consiste em conversas com os motoristas, reforçando pontos importantes sobre saúde e segurança durante o trabalho; a Campanha de Direção Defensiva, uma iniciativa que oferece pequenas pílulas de conhecimento, destacando a importância da vida dos motoristas; e as ações do Maio Amarelo, com abordagens em ruas para conscientizar motoristas, além de um Quiz Educativo que trata das regras de trânsito de forma lúdica e atrativa.

Os índices positivos corroboram os investimentos em promover um trânsito mais seguro. Os marcos de aceleração rápida, curva em alta velocidade e freadas bruscas caíram 40%, 45% e 30%, respectivamente, entre janeiro e junho deste ano. Esses números estão diretamente relacionados à taxa de acidentes sem culpa, que reduziu em 49%, visto que os motoristas estão se responsabilizando mais pelo trânsito e seguindo a cartilha da direção defensiva.

Apesar dos números alarmantes de infrações, acidentes e internações decorrentes de imprudências, imperícias e negligências no trânsito, é possível criar um cenário mais seguro para motoristas e pedestres, por meio da conscientização e promoção de boas práticas no trânsito. (Fotos: Envato Imagens/Divulgação).