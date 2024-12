Pista de Arrancada de Foz do Iguaçu receberá atualizações

Diretores do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu apresentaram as atualizações da Pista de Arrancada das Cataratas, que ficará dentro do Complexo Velofoz, em Foz do Iguaçu. Os projetos que têm como responsáveis técnicos o arquiteto e urbanista José Mario Petrucci Júnior e o engenheiro e secretário de Planejamento da Prefeitura de Foz do Iguaçu Andrey Bachixta.

Participaram da reunião Márcio Ruiz presidente do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu; Marcelo Doebber, presidente da Associação de Arrancada de Foz do Iguaçu; Erdiley de Oliveira, o Oliveirinha, diretor de arrancada do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu; enquanto que a Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA) foi representada pelo presidente Rubens Gatti e pelo vice-presidente Bento Tino.

Oliveirinha, idealizador da pista de arrancada de Foz do Iguaçu, diz que todas as etapas para a construção da pista e do complexo Velofoz seguem as normas da Federação Paranaense de Automobilismo e da Confederação Brasileira de Automobilismo. Ele adianta que no momento está em andamento o processo de Licitação para a construção da arquibancada, conforme edital da Prefeitura de Foz do Iguaçu publicado no Diário do Município, no dia 22 de novembro. O valor desta fase é R$ 1.000.000,00 e a verba é proveniente de emenda do deputado federal Fernando Giacobo (PL).

Oliveirinha adianta que a diretoria da Federação Paranaense tem dado todo respaldo técnico ao projeto da pista de arrancada de Foz do Iguaçu. “Tudo que estamos fazendo segue as normas da Federação e da Confederação. A Federação tem feitos correções e ajustes ao projeto. Com isso a pista será homologada para todas as competições e poderemos trazer para Foz do Iguaçu grandes eventos”, acentua Oliveirinha.

A pista de Arrancada de Foz do Iguaçu integra o Complexo Esportivo Multiuso (Velofoz), localizado no Terminal Turístico da Prainha de Três Lagoas. A pista de arrancada terá 535 metros de comprimento e 18 metros de largura. O pavimento terá 13 metros de concreto para Burnout, 201 metros em concreto para competição e 300 metros de asfalto para desaceleração com aclive de 2%, caixa de brita de 10 metros, barricas de agua e barreira de pneus, de acordo com o projeto arquitetônico. Além disso, serão 130 metros de arquibancada em concreto, mais 126 metros de arquibancada com 11 degraus e capacidade para cerca de 1.800 pessoas nesta a ser construída em barranco.