Pilotos da Equipe Garagem Racing largam no Top 8 em Cascavel

A equipe curitibana Garagem Racing de Fórmula Truck (Filtroil, Luke, SVD Seminovos, SVD Acessórios, Supermercado Santa Helena e SVD Implementos) teve uma boa participação nos Treinos Livres e Classificatórios deste sábado (30/11), durante a 9.ª etapa do Campeonato Interestadual da Fórmula Truck 2024, que está sendo realizada nesse fim de semana, no Autódromo Zilmar Beux, em Beux, no Oeste do Paraná. O piloto Joãozinho Santa Helena, com seu caminhão DAF n.º 33, passou para o Top Qualify, com o tempo de 1min21s807. Mas teve problemas e marcou o oitavo tempo em 1min24s361. Já o seu companheiro de equipe Fabrício Rossatto, com o caminhão VW n.º 82, na categoria F-Truck (Bomba Injetora), marcou o sétimo tempo no Too Qualify da sua categoria, em 1min26s729.

Programação

As atividades no Autódromo de Cascavel iniciam neste domingo (01/12) a partir das 9h00 às 9h20, warm up da F-Truck; das 9h30 às 9h45, warm up da GT TRuck; das 10h00 – 11h00 – Desfile de Caminhões/Pilotos e Carros Antigos; das11h00 – 12h00 – Show e Visitação aos Boxes; das 11h30 – 12h15 – Intervalo para o almoço; das 12h20 – 12h30 – Box Aberto – Categoria FT – Bomba Injetora; às 12h30 – Box Fechado; às 12h35 – Hino Nacional; às12h40 – Placa de 5 Minutos; às 12h45 – Larda da Corrida 1 – FT – Bomba Injetora (35m + 1 volta); às 13:40 – 13:50 – Box Aberto – Categoria GT – Eletrônico; às 13:50 – Box Fechado; às 13:55 – Placa de 5 Minutos; às 14h00 – Largada da Corrida 2 – GT – Eletrônico (35m + 1 volta); das 14h50 – 15h25 – Show e visitação aos boxes; às 15h30 – 15h40 – Box Aberto Copa Speed Max; às 15h40 – Boz Fechado;

15h45 – Placa de 5 Minutos; às 15h50 – Largada da Corrida 3 – Copa SpeedMax (20m + 1 volta); às 16h30 – Cerimonia de Pódio Corrida 1; às 16h40 – Cerimonia de Pódio Corrida 2; às 16h50 – Cerimonia de Pódio Corrida 3; e às 17h00 – Encerramento das Atividades.

A Fórmula Truck 2024 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas e Eckisil, e supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. As provas de Rivera serão mostradas ao vivo pela Rede TV e pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Sérgio Kaskanlian.

Melhores tempos do Top Qualify da GT Truck em Cascavel:

1.º) Rafael Fleck (GT Truck), 1m20s883;

2.º) Pedro Muffato (GT Truck), 1m21s629;

3.º) Túlio Bendo (GT Truck), 1m21s994;

4.º) Ramiris Fontanella (GT Truck), 1m22s022;

5.º) Jorginho Feio (GT Truck), 1m22s483;

6.º) Nilton Jacobsen Filho (GT Truck), 1m22s510;

7.º) Alex Peixeiro (GT Truck), 1m23s363;

8.º) Joãozinho Santa Helena (GT Truck), 1m24s361.

Classificatório:

9.º) Everto Fontanella (GT Truck), 1min22s432;

10.º) Ricardo Ançai (GT Truck), 1min22s648.

Resultado do Top Qualify da F-Truck em Cascavel:

1.º) Douglas Collet (F-Truck), 1m24s397;

2.º) Márcio Rampom (F-Truck), 1m24s930;

3.º) Carlos Duda Conci (F-Truck), 1m25s716;

4.º) Daniel Lovato (F-Truck), 1m26s077;

5.º) Geovani Tavares (F-Truck), 1m26s086;

6.º) Thiago Manica (F-Truck), 1m26s706;

7.º) Fabrício Rossatto (F-Truck), 1m26s729;

8.º) Gabriel Saccomanno (F-Truck), 1m26s923.

Classificatório:

9.º) Gustavo Manica (F-Truck), 1m32s302;

10.º) Gabrille Rampon (F-Truck), 1m50s553.

(Fotos: Lu Flores/Divulgação).

Fabrício Rossatto marcou o sétimo tempo e está na briga pelo Top 3 na temporada.